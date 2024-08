La Place d’Armes si trasforma in una guinguette per il Bal du Marché

L’accesso al Bal du Marché è aperto a tutti!

Sabato 14 settembre, a partire dalle 19:00, la Place d’Armes si trasformerà in una guinguette, tipici locali della periferia di Parigi, per un ballo popolare a base di danza, cibo e divertimento.

Come l’anno scorso e quello prima, grandi tavolate (da prenotare presso i commercianti della Halle) saranno a disposizione di tutti per mangiare negli stand allestiti dai commercianti del Marché de la Condamine. Il tutto in un’atmosfera rilassata e campestre.

Troverete anche una macchina a pinza per vincere peluche, ma la grande novità di quest’anno sono le bancarelle di zucchero filato e popcorn.

Per quanto riguarda il sottofondo musicale, sarà garantito dal gruppo “Benty Brothers Music” a partire dalle 19:30. Un evento assolutamente da non perdere!

