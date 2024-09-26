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Князь Альбер II торжественно открывает Monaco Yacht Show, крупнейший морской салон в Европе

Автор: Théo Briand
Опубликовано 26 сентября 2024
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Князь Альбер II и государственный министр Дидье Гийом встретились с участниками салона © Дирекция по связям / Мануель Витали (Manuel Vitali)
Автор: Théo Briand
- 26 сентября 2024

Организаторы салона вручили Князю чек на 53 000 евро.

25 сентября открылся 33-й морской салон Monaco Yacht Show. Князь Альбер II официально открыл это отныне традиционное событие в Монако.

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Каждый год, в сентябре, это мероприятие привлекает любителей и профессионалов водного спорта. Вот и в этом году около 50 кораблей прибыли на мировую презентацию. Князь прошёлся по стендам, встретился с профессионалами отрасли и ознакомился с новинками салона.

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© Дирекция по связям / Мануель Витали (Manuel Vitali)

Среди этих новинок – многочисленные водные забавы на солнечные дни. Например, Seabob – электрический подводный скутер, позволяющий бороздить море на скорости 23 км/ч, восхищаясь окружающими пейзажами. Или Jet-surf, моторизованная доска, несущая вас на скорости 24 км/ч по водной глади, обеспечивая острые ощущениями любителям скорости.

Все эти и другие чудеса, а также последние новшества в области отдыха на воде, оживляющие выходы в море, представлены в Adventure Area до закрытия Monaco Yacht Show 28 сентября.

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Но если вам не хватает водных забав, вы можете обратить внимание на тендеры, эти маленькие, мощные и элегантные катера, которые вас точно очаруют.

Во время своего визита Князь Альбер II принял пожертвование в размере 53 000 евро от Monaco Yacht Show в пользу Фонда Князя Альбер II, участвующего в охране океанов.

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prince-albert-ii-monaco-yacht-show
© Дирекция по связям / Мануель Витали (Manuel Vitali)