Il Principe Alberto II inaugura il Monaco Yacht Show, il più grande salone nautico d’Europa

Il salone ha consegnato al Sovrano un assegno di 53.000 €.

Il 33° Monaco Yacht Show ha aperto le porte ieri. L’arrivo del Principe Alberto II ha segnato l’inizio ufficiale di quello che è diventato uno degli eventi più imperdibili del Principato.

Ogni anno, a settembre, il salone attira appassionati di nautica e professionisti. Anche quest’anno, sono state presentate in anteprima mondiale circa 50 imbarcazioni. Il Sovrano ha potuto visitare gli stand, incontrare gli esperti del settore e scoprire le novità del salone.

© Direzione della Comunicazione / Manuel Vitali

In quest’edizione, troverete anche diversi Water Toys per divertirsi nelle giornate di sole. Il Seabob, ad esempio, è uno scooter elettrico subacqueo che permette di navigare a 23 km/h ammirando il paesaggio sottomarino. Un’altra novità è il Jet-surf, una tavola motorizzata che viaggia a 54 km/h sulla superficie dell’acqua, offrendo un’esperienza incredibile agli amanti della velocità.

Tutte le ultime novità per movimentare le vostre uscite in mare si trovano nell’Area Avventura, dove le più recenti innovazioni in materia di sport acquatici sono esposte fino al 28 settembre, data di chiusura del Monaco Yacht Show.

E se i Water Toys non vi bastano, potete sempre dare un’occhiata ai tender, le piccole imbarcazioni eleganti e potenti che siamo sicuri vi conquisteranno.

Durante la sua visita, il Principe Alberto II ha ricevuto una donazione di 53.000 € dal Monaco Yacht Show a favore della Fondazione Principe Alberto II, che lotta per la salvaguarda degli oceani.