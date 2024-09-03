Предупреждение о кражах со взломом: Служба государственной безопасности призывает к бдительности

Служба государственной безопасности призывает поделиться информацией консьержам и смотрителям жилых комплексов © Управление по связям с общественностью / Стефан Данна, Манюэль Витали

По полученным сообщениям, две женщины действуют на территории Княжества с целью совершения краж со взломом.

С наступлением летнего сезона и периода отпусков Княжество становится особенно привлекательным для воров. В связи с многочисленными сообщениями о подозрительных лицах, замеченных в зданиях, Служба государственной безопасности призывает всех жителей проявлять особую бдительность.

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Согласно имеющейся информации, речь идет в основном о «двух женщинах цыганской внешности», которых неоднократно видели осматривающими разные объекты. Как отметили в Службе государственной безопасности: «Есть высокая вероятность, что эти женщины обследуют здания с целью последующего ограбления».

Рекомендации по безопасности

В связи с этой угрозой Служба государственной безопасности настоятельно рекомендует жителям, консьержам и управляющим зданиями немедленно сообщать о любом подозрительном присутствии внутри или рядом с объектами по телефону 17. Также они призывают всех распространять информацию о необходимости быть особенно внимательными.

Если вы даже ненадолго покидаете дом, всегда запирайте двери и окна.

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Вот непосредственно сам текст предупреждения:

«Уважаемые господа,

Мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что в зданиях Княжества были замечены несколько лиц цыганской внешности, чаще всего две женщины, которые ведут себя подозрительно.

Есть большая вероятность, что эти люди обследуют здания с целью совершения краж со взломом.

В связи с этим Служба государственной безопасности просит вас донести это сообщение до сведения ваших консьержей и управляющих, призывая их немедленно звонить по номеру 17, если в ваших жилых комплексах или поблизости будут замечены лица, соответствующие этому описанию.

Пожалуйста, не стесняйтесь звонить нам, если у вас возникнут какие-либо сомнения».