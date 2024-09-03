Предупреждение о кражах со взломом: Служба государственной безопасности призывает к бдительности
По полученным сообщениям, две женщины действуют на территории Княжества с целью совершения краж со взломом.
С наступлением летнего сезона и периода отпусков Княжество становится особенно привлекательным для воров. В связи с многочисленными сообщениями о подозрительных лицах, замеченных в зданиях, Служба государственной безопасности призывает всех жителей проявлять особую бдительность.
Согласно имеющейся информации, речь идет в основном о «двух женщинах цыганской внешности», которых неоднократно видели осматривающими разные объекты. Как отметили в Службе государственной безопасности: «Есть высокая вероятность, что эти женщины обследуют здания с целью последующего ограбления».
Рекомендации по безопасности
В связи с этой угрозой Служба государственной безопасности настоятельно рекомендует жителям, консьержам и управляющим зданиями немедленно сообщать о любом подозрительном присутствии внутри или рядом с объектами по телефону 17. Также они призывают всех распространять информацию о необходимости быть особенно внимательными.
Если вы даже ненадолго покидаете дом, всегда запирайте двери и окна.
Вот непосредственно сам текст предупреждения:
«Уважаемые господа,
Мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что в зданиях Княжества были замечены несколько лиц цыганской внешности, чаще всего две женщины, которые ведут себя подозрительно.
Есть большая вероятность, что эти люди обследуют здания с целью совершения краж со взломом.
В связи с этим Служба государственной безопасности просит вас донести это сообщение до сведения ваших консьержей и управляющих, призывая их немедленно звонить по номеру 17, если в ваших жилых комплексах или поблизости будут замечены лица, соответствующие этому описанию.
Пожалуйста, не стесняйтесь звонить нам, если у вас возникнут какие-либо сомнения».