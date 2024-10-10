Джейсон Деруло собрал аншлаг на гала-вечере фестиваля BIG ART

25 сентября в легендарном зале «Ампир» Hôtel de Paris Monte Carlo состоялся гала-вечер Яхт-шоу Монако, хедлайнером которого стал Джейсон Деруло.

Мероприятие проходило в культовом зале «Ампир»

Это событие прошло в рамках фестиваля BIG ART, который уже давно стал символом блеска и креативности. Идеальное место для такого вечера — культовый зал «Ампир», где роскошь, энергия и искусство соединились, чтобы подарить гостям незабываемое шоу, полностью отражающее дух BIG ART.

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Завораживающее начало от Стивена Ридли

Грандиозный вечер открыл Стивен Ридли — талантливый певец и пианист, чье виртуозное выступление задало атмосферу всему вечеру. Музыканты с разными стилями и уникальной подачей создавали волшебное настроение, очаровывая публику в зале, наполненном поистине электрической энергией.

Стивен Ридли задал тон всему вечеру

Марселито — вокальный феномен

После Ридли на сцену вышел несравненный Марселито Помои, победитель конкурса Pilipinas Got Talent в 2011 году и постоянный гость фестиваля BIG ART. Своим невероятным вокальным диапазоном, от баритона до меццо-сопрано, и мощной харизмой он буквально заворожил гостей.

Невероятное вокальное мастерство Марселито

Джейсон Деруло зажёг зал

Когда на сцену вышел хедлайнер вечера Джейсон Деруло, зал буквально взорвался от энергии. Исполняя свои знаменитые хиты Whatcha Say, Ridin’ Solo и Talk Dirty, он выступал вместе с Les Twins, и их совместное шоу оказалось настоящим зарядом страсти и драйва.

Спустя 10 лет после своего выступления на World Music Awards в Sporting Monte-Carlo, Деруло вернулся в Монако, чтобы вновь покорить публику. Его микс из поп-музыки, хип-хопа и R&B, дополненный уникальными танцами и акробатикой Les Twins, привел зрителей в восторг.

Зрители в восторге от выступления Джейсона Деруло

Этот вечер стал воплощением энергии, шика и зажигательных танцев. Искусство и музыка объединили гостей, создав атмосферу, полную ярких впечатлений.

Гала-вечер на фестивале BIG ART в очередной раз доказал, что умеет привлекать внимание не только талантливых артистов, но и знаменитостей. Среди гостей можно было увидеть Викторию Сильвстедт, Анжелу Перл, Сашу Рэй, Мелиссу Мауграм, Селин дос Сантос, Максима Берина и Пьетро Полидори.

Виктория Сильвстедт: «Монако – мое место под солнцем»

Гала-вечер полностью оправдал ожидания и вновб поднял планку для следующих мероприятий фестиваля BIG ART.

На вечере присутствовала неизменно элегантная Виктория Сильвстедт