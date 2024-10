Jason Derulo, carton plein à la soirée de gala du BIG ART Festival

La soirée de gala du Monaco Yacht Show s’est tenue le 25 septembre dans la Salle Empire de l’Hôtel de Paris Monte Carlo, avec Jason Derulo en tête d’affiche.

L’emblématique salle empire a accueilli l’événement

Faste et créativité étaient les maîtres mots de la soirée de gala la plus attendue du Monaco Yacht Show, le BIG ART Festival. Quoi de mieux que l’emblématique Salle Empire pour accueillir cet événement ? Dans un mélange de luxe, d’énergie et d’expression artistique, la soirée a mis en valeur l’essence même du « BIG ART ».

Stephen Ridley, une performance envoûtante

Grandiose et inoubliable, la soirée a débuté par la virtuosité du chanteur et pianiste Stephen Ridley, qui a donné le ton de ce qui allait suivre. Avec leur propre genre musical, tous les artistes ont su captiver le public dans une atmosphère électrique tout au long de la soirée.

Stephen Ridley a donné le ton pour la soirée

Marcelito, un phénomène vocal

Ridley a été suivi par l’incomparable Marcelito Pomoty, vainqueur de Pilipinas Got Talent en 2011 et invité régulier du BIG ART. Avec son incroyable tessiture vocale, allant du baryton au mezzo-soprano, et une puissante présence scénique, Marcelito a tenu les invités en haleine.

Une incroyable performance vocale de l’artiste Marcelito

Jason Derulo enflamme la salle

Ensuite, c’était au tour de la tête d’affiche, Jason Derulo d’entrer en scène. L’artiste, dont les succès ne se comptent plus tels que Whatcha Say, Ridin’ Solo et Talk Dirty, s’est produit avec Les Twins. Une collaboration énergique mêlée à une véritable passion.

De retour à Monaco 10 ans après s’être produit aux World Music Awards au Sporting Monte-Carlo, Derulo a offert à la foule une expérience inoubliable grâce à son mélange d’influences pop, hip-hop et R&B. Les Twins, avec leur mélange unique de danse et d’acrobatie, ont renforcé l’enthousiasme du public.

La foule en délire au moment de la performance de Jason Derulo

La soirée entière était un mélange de dynamisme, d’atmosphère chic et de danse endiablée dans une atmosphère, elle aussi, complètement incroyable.

Le pouvoir de l’art et de la musique pour rassembler les gens et créer des expériences inoubliables n’est plus à démontrer et cette soirée de gala du BIG ART Festival le confirme. L’événement réussit toujours à attirer son lot de grands noms, sur et en dehors de la scène. Par exemple, Victoria Silvstedt, Angela Pearl, Sasha Ray, Melissa Maugram, Celine dos Santos, Maxim Berin et Pietro Polidori étaient parmi les grandes figures présentes à cet événement.

Victoria Silvstedt : « Monaco est my happy place »

La soirée de gala valait certainement le détour et a de nouveau fixé la barre très haut pour la prochaine édition !

La toujours très chic Victoria Silvstedt était présente