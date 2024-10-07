Княгиня Шарлен зажгла иллюминацию Казино Монте-Карло в честь Octobre Rose

В пятницу, 4 октября, Княгиня Шарлен, выбранная в январе почетным президентом ассоциации Pink Ribbon Monaco, зажгла розовую иллюминацию на площади Казино. Это знаменательное событие открывает месяц Octobre Rose, всемирную кампанию профилактики и борьбы с раком груди.

Ассоциация Pink Ribbon Monaco ежегодно подсвечивает культовые памятники Княжества, привлекая таким образом внимание к своему жизненно важному делу. Ассоциация основана в 2011 году и с тех пор стала краеугольным камнем в борьбе с раком груди.

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Уделяя особое внимание воспитанию и профилактике, она информирует публику о важности своевременного выявления заболевания. Благодаря присутствию Княгини Шарлен, ассоциация расширяет свою работу и усиливает свою ангажированность в деле охраны здоровья женщин.

Наташа Фрост-Савио – сила на стороне ассоциации

Во главе Pink Ribbon, Наташа Фрост-Савио олицетворяет решимость. Она росла в Лондоне, Монако и Лос-Анжелесе и была глубоко травмирована раком груди, с которым боролась её бабушка. Это подтолкнуло её взять инициативу в свои руки и привлекать женщин к диагностике этого заболевания.

Для Наташи важно, чтобы каждая женщина включила профилактику рака груди в свою повседневную жизнь. «Ранняя профилактика должна стать рефлексом», уверенно заявляет она.

Монако – место надежды и солидарности

Решительно стремясь изменить нынешнюю ситуацию, Наташа крепко верит, что Монако со своим культурным разнообразием – идеальное место для этой работы. «Здесь собираются все сообщества. И это прекрасно», заключает она.

Розовая иллюминация площади Казино – не просто красивая картинка, но и призыв к борьбе за будущее, в котором не будет места раку груди.

Княгиня Шарлен, Наташа Фрост-Савио и Стефан Валери, исполняющий директор компании Monte-Carlo Société des Bains de Mer Матильда Ле Клер, Кристоф Робино, Стефан Валери, Княгиня Шарлен, Наташа Фрост-Савио, Селин Котталорда и Бенуат Руссо де Севеленж

Фотографии: © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец и Стефан Данна (Stéphane Danna) / Дирекция по связям.

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