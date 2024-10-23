Нападение на Артюра Лёклера: условный срок за атаку на брата звезды «Формулы-1»

В июне 2022 года монегасский гонщик Артюр Лёклер отправился с друзьями на ужин в итальянскую Бордигеру.

Стоял тёплый и приятный весенний вечер, и компания решила провести время у моря в живописном городке на границе.

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Когда они покинули ресторан и шли к машине, к Артюру внезапно подошел молодой человек, который громко выкрикивал его имя. Монегаск, ставший предметом повышенного внимания, попытался спокойно урегулировать ситуацию, но напряжение быстро нарастало.

Когда друзья Артюра сели в машину и были готовы уехать, тот же молодой человек вновь появился на обочине дороги, теперь уже в компании трех-четырех друзей. Артюр, сидевший за рулем, вынужден был остановиться, чтобы пропустить их.

В этот момент ситуация резко обострилась: молодой человек из Вентимильи внезапно ударил Артура по лицу через открытое окно. Нападение мгновенно переросло в агрессию со стороны всей группы, которая начала атаковать машину, разбив лобовое стекло голыми руками.

Через несколько минут в ситуацию вмешался проезжающий мимо автомобиль. По словам председателя суда, он буквально стал «тараном», остановив дальнейшие действия нападавших.

Личность нападавшего удалось установить только спустя два года.

В апреле прошлого года его задержали в Монако, когда он был арестован за вождение в нетрезвом состоянии.

На допросе в полиции он признался в участии в конфликте с Артюром Лёклером и объяснил своё поведение сильным алкогольным опьянением. По его словам, он «испугался», когда машина якобы задела его ногу, и поэтому первым нанёс удар.

Пять дней полной нетрудоспособности

Артюр Лёклер пострадал в результате нападения и был нетрудоспособен пять дней. Адвокат защиты Гамерданже особо отметил «серьёзность» нанесённых ударов, особенно по глазу Артюра, что «могло привести к тяжёлым и необратимым последствиям для его здоровья и карьеры».

Этот случай задел не только Артюра, но и его старшего брата, Шарля Лёклера, гонщика «Формулы-1», ведь автомобиль, в котором произошло нападение, принадлежал именно ему. Братья потребовали компенсацию в размере около 20 000 евро за медицинские расходы Артюра, ремонт машины и судебные издержки.

Суд Монако приговорил нападавшего к шести месяцам условного заключения и двухлетней депортации. Это наказание оказалось строже, чем просил прокурор, который предложил ограничиться двумя месяцами.

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