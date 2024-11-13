Чемпион Европы по суши 2024 года, польский шеф Петр Куч, возглавит кухню ресторана Niwaki

В настоящее время он возглавляет ресторан Izumi Sushi в Варшаве.

В понедельник, 4 ноября, в Монако прошел второй Чемпионат Европы по суши, организованный компанией европейским лидером в производстве оборудования для японской кухни Sushi Robots совместно с рестораном Niwaki.

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В соревновании участвовали девять шеф-поваров, которые боролись за звание лучшего в рамках двух этапов. В первом раунде они демонстрировали мастерство в работе с продуктами, в том числе искусную разделку рыбы на саку. Во втором, творческом раунде, повара должны были представить жюри от 40 до 50 порций разнообразных суши, таких как нигири, маки, урамаки, казари-маки, казари-суши, а также вегетарианские суши и 15 порций сашими.

В результате соревнований Петр Куч завоевал титул чемпиона Европы по суши, обойдя португальского шеф-повара Нуно Брито, который занял второе место, и швейцарского шефа Маурилио Соуза де Араужо, получившего третье место. Среди участников также были Тино Синхарадж из Франции, Брендан Ферреро Кэссиди и Брахим Кхуяуи Бен из Испании, Влад Танаиси из Румынии, Те Лам Нгуен и Ваменг Лифунг из Монако, а также Алин Квамме из Италии.

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Как и на Чемпионате Франции 2024 года, в этот раз был сделан важный технологический шаг: международное жюри оценивало выступления участников с помощью планшетов, подключенных к большому экрану. Это позволило отображать результаты в режиме реального времени, обеспечивая максимальную прозрачность и объективность оценок.