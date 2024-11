Le chef polonais Piotr Kuc sacré champion d’Europe de sushis 2024 au Niwaki

Il est actuellement à la tête du restaurant Izumi Sushi à Varsovie.

La seconde édition du championnat d’Europe de Sushi, organisée par Sushi Robots, leader européen des machines pour la gastronomie japonaise, et le restaurant Niwaki à Monaco, s’est tenue le lundi 4 novembre dernier.

Les neufs candidats au titre se sont affrontés autour de deux épreuves : une épreuve préparatoire et technique qui consistait à préparer et présenter au jury les matières premières, en coupant notamment le poisson délicatement en saku et une épreuve créative où les chefs devaient proposer 40 à 50 pièces de sushis avec obligatoirement des nigiri, maki, uramaki, kazari-maki, kazari-sushi, sushi végétarien, ainsi que 15 pièces de sashimi.

À l’issue de ces épreuves, Piotr Kuc a décroché le titre de champion d’Europe de Sushi et s’est placé devant le chef portugais Nuno Brito, arrivé deuxième, et le chef suisse Maurilio Sousa de Araujo qui a terminé troisième. Il y avait aussi Tino Singharaj pour la France, Brendan Ferrero Cassidy et Brahim Khouyaoui Ben pour l’Espagne, Vlad Tanaisie pour la Roumanie, The Lam Nguyen et Vameng Lyfoung pour Monaco et Aline Kwamme pour l’Italie en course.

Comme lors du championnat de France 2024, un cap technologique majeur a été franchi puisque des tablettes connectées étaient à la disposition du jury international. En étant reliées à un écran géant, elles ont permis une notation en temps réel et ainsi une transparence et une équité dans l’évaluation des candidats.