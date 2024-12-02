Где перепродать предметы роскоши в Монако?

Ознакомьтесь с тремя известными местами, где можно легко перепродать свои предметы роскоши!

Вы хотите перепродать свою сумку Louis Vuitton или платье Chanel, которое вы больше не носите, но не знаете, как и где это сделать? В Княжестве и его окрестностях есть много возможностей подарить вторую жизнь вашим предметам роскоши.

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1. Комиссионный магазин The Queen Bee в двух шагах от Монако

© The Queen Bee Monaco

В Дворце Галлии, на площади Кремайер в Босолее, The Queen Bee Monaco – авторитетный бутик для продажи предметов роскоши недалеко от Княжества. Этим бутиком, работающим ежедневно с 11:00 до 19:00, уже 10 лет управляет Кэти Холмс, известная своим опытом и гостеприимством.

Принцип работы – простой: приносите предмет в магазин для оценки. Кэти проконсультирует вас, определит продажный потенциал предмета и поможет назначить цену на него.

Если вы далеко, вы можете отправить ей фотографии через WhatsApp, чтобы узнать первое мнение. Её клиентура – далеко за пределами региона: покупатели приезжают даже из Парижа и из-за границы. Вы можете быть уверены, что ваш предмет найдёт покупателя. Сумочка – основной товар её бутика и, по её словам, продаётся лучше всего!

Чтобы ознакомиться с магазином и его услугами, откройте страничку The Queen Bee Monaco на сайте Instagram, Facebook и даже на TikTok!

2. Le Dressing Monaco

© Le Dressing Monaco

Если вы хотите перепродать свои предметы роскоши в очень хорошем состоянии, вы также можете посетить магазин Le Dressing по адресу: 1 Rue Princesse Florestine в Монако. Этот бутик, хорошо известный монегаскам, славится частыми новыми поступлениями товаров, которые ежедневно освещаются в социальных сетях.

Вы можете пойти туда напрямую, чтобы оценить и перепродать свой предмет роскоши. Бутик работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 и в субботу с 11:00 до 19:00.

Чтобы узнать больше о бутике Le Dressing, перейдите на страницу Facebook или Instagram или позвоните по телефону 377 93 25 82 26.

3. Dépôt Vente Au Quai 56 в Ментоне

Расположенный всего в нескольких километрах от Монако Dépôt Vente Au Quai 56 в Ментоне рекомендуется для перепродажи ваших прекрасных предметов роскоши. Этот комиссионный магазин, расположенный по адресу 2 rue du Vieux Collège в Ментоне, предлагает широкий выбор предметов, в том числе готовой одежды, аксессуаров и изделий из кожи.

Чтобы продать свой товар, вы можете пойти с ним прямо в магазин, и вам будет предложена смета. Если товар соответствует требованиям и вас устраивает оценочная цена, ваш товар будет выставлен на продажу.

Часы работы: со вторника по пятницу с 10:00 до 18:45 без перерыва и в субботу с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:45. Чтобы узнать больше о бутике Dépôt Vente Au quai 56, перейдите на страницу Facebook или позвоните по телефону 04 93 51 59 16.

Напомним, что эти комиссионные магазины предлагают безупречные предметы роскоши. Прежде чем выставляться на продажу, каждое изделие оценивается, чтобы гарантировать его подлинность и состояние. Контрафактным товарам и предметам с серьезными дефектами не место в этих магазинах.

Всегда актуальный рынок

Роскошные подержанные товары продолжают пользоваться спросом. Этот рынок ежедневно привлекает разнообразную клиентуру. С одной стороны, люди сдают свои дорогие предметы на оценку и надеются получить хорошую прибыль. С другой стороны, покупатели стекаются в эти магазины, чтобы найти новинки.

Несмотря на определенный необходимый бюджет, эти вещи всегда находят покупателя, особенно если речь идет кожгалантерее. Этот рынок привлекает как любителей моды, ищущих оригинальные и винтажные вещи, так и тех, кто хочет войти в мир роскоши, не платя высокую цену за новые вещи.

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