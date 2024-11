Où revendre ses articles de luxe à Monaco ?

Découvrez trois adresses réputées pour vendre vos pièces de luxe en toute simplicité !

Vous souhaitez revendre votre sac Louis Vuitton où cette robe Chanel que vous ne portez plus, mais vous ne savez pas comment vous y prendre et où aller ? La Principauté et ses alentours offrent de nombreuses options pour donner une seconde vie à vos pièces de luxe.

1. Le dépôt-vente The Queen Bee à deux pas de Monaco

© The Queen Bee Monaco

Située au Palais Gallia, Place de la Crémaillère à Beausoleil, The Queen Bee Monaco est une adresse incontournable pour vendre vos objets de luxe près de la Principauté. Ouverte tous les jours de 11 heures à 19 heures, cette boutique est gérée depuis 10 ans par Katie Holmes, reconnue pour son expertise et son accueil chaleureux.

Le fonctionnement est simple : apportez votre pièce directement à la boutique pour une évaluation. Katie se chargera de vous conseiller, de déterminer si l’article a du potentiel et d’en fixer un prix.

Si vous êtes éloigné, vous pouvez lui envoyer des photos via son WhatsApp pour un premier avis. Sa clientèle s’étend bien au-delà de la région, avec des acheteurs venant même de Paris et de l’étranger. Vous pouvez être sûr que votre article trouvera preneur. Le sac à main est d’ailleurs la pièce maitresse de sa boutique et c’est notamment ce qui, selon elle, se vend le mieux !

Pour découvrir ses services et sa boutique, retrouvez The Queen Bee Monaco sur Instagram, Facebook et même sur TikTok !

2. Le Dressing à Monaco

© Le Dressing Monaco

Si vous souhaitez vendre vos articles haut de gamme encore en très bon état, vous pouvez vous rendre également chez Le Dressing, situé au 1 Rue Princesse Florestine à Monaco. Cette adresse, bien connue des Monégasques, est réputée pour ses nombreux arrivages, mis en avant chaque jour sur les réseaux sociaux.

Il est possible de vous y rendre directement pour estimer et revendre votre article de luxe. La boutique est ouverte du lundi au vendredi de 10 heures à 19 heures et le samedi de 11 heures à 19 heures.

Pour en savoir plus sur Le Dressing, rendez-vous sur la page Facebook et Instagram ou par téléphone au +377 93 25 82 26.

3. Le Dépôt Vente Au Quai 56 à Menton

À seulement quelques kilomètres de Monaco, le Dépôt Vente Au Quai 56 à Menton est une adresse que nous vous conseillons pour revendre vos belles pièces. Situé au 2 rue du vieux collège à Menton, ce dépôt-vente propose une large gamme d’articles, notamment en prêt-à-porter, accessoires et maroquinerie.

Pour vendre vos biens, vous pouvez vous rendre directement en boutique avec votre article et un devis vous sera proposé. Si l’article est conforme et que vous êtes satisfait de l’estimation du prix, votre bien sera alors déposé pour être vendu.

Les horaires d’ouverture sont du mardi au vendredi, de 10 heures à 18h45 sans interruption et le samedi de 10 heures à 13 heures puis de 15 heures à 18h45. Pour en savoir plus sur le Dépôt Vente Au quai 56, rendez-vous sur la page Facebook ou par téléphone au 04 93 51 59 16.

Pour rappel, ces dépôts-ventes mettent un point d’honneur à offrir des articles de luxe irréprochables. Avant d’être mis en vente, chaque pièce fait l’objet d’une évaluation pour garantir son authenticité et son état. Les pièces de contrefaçon ou présentant de gros défauts n’ont pas leur place dans ces boutiques.

Un marché toujours d’actualité

La seconde main de luxe poursuit son essor. Ce marché continue d’attirer chaque jour une clientèle variée, d’un côté, des particuliers déposent leurs pièces haut de gamme pour les faire expertiser et espèrent en tirer un bon profit. De l’autre, des acheteurs se pressent dans ces boutiques pour dénicher les dernières pièces.

Malgré un certain budget à prévoir, ces articles trouvent toujours un acheteur, surtout lorsqu’il s’agit de maroquinerie. Ce marché séduit à la fois les passionnés de mode, à la recherche de pièces originales et vintage, mais aussi ceux qui souhaitent intégrer l’univers du luxe sans payer le prix fort du neuf.

