Князь Альбер II и Княгиня Шарлен вместе с близнецами Жаком и Габриэллой подожгли символическую лодку Святой Девоты

Правящая семья в полном составе подожгла символическую лодку Святой Девоты © Управление по связям с общественностью – Стефан Данна

26 января Княжество Монако отметило один из самых значимых своих праздников — День Святой Девоты, покровительницы страны. Торжества прошли в присутствии Княжеской семьи и множества официальных лиц.

Праздничный воскресный день начался с утренней мессы на монегасском языке в Часовне Святой Девоты.

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Прибытие лодки с мощами Святой Девоты © Управление по связям с общественностью – Стефан Данна

В начале вечера по морю доставили мощи Святой Девоты, а также голубя из Зоологического сада имени Князя Ренье III. Святыню передали представителям духовенства, которые во главе длинной процессии отправились к церкви Святой Девоты. На площади перед храмом прошло Благословение Святых Таинств, в котором участвовали Княжеская семья и многие почетные гости.

© Управление по связям с общественностью – Стефан Данна

Лодка сгорела дотла всего за 15 минут © Управление по связям с общественностью – Стефан Данна

После благословения Князь Альбер II, Княгиня Шарлен и их дети — принц Жак и принцесса Габриэлла — во главе процессии гостей, вышедших из церкви, направились на набережную имени Альбера I, чтобы выполнить традиционный ритуал поджога лодки Святой Девоты.

К ним присоединились мэр Монако Жорж Марсан и представители городов-побратимов: Лучианы (Корсика), Остенде (Бельгия) и Дольчеаккуа (Италия). Все участники торжества, включая наследников престола, зажгли факелы и вместе подожгли лодку. Княжеская семья задержалась у огня, чтобы насладиться магией этого древнего обряда, который символизирует единство и традиции Монако.

Пожарная бригада Монако находилась в полной готовности, чтобы контролировать огонь и обеспечить безопасность © Monaco Tribune

Костёр сопровождали мелодичные звуки традиционных корсиканских полифонических песен, создавая особую атмосферу. Пожарная бригада Монако внимательно следила за безопасностью. Под восторженные аплодисменты и радостные улыбки многочисленных зрителей, собравшихся на праздник, Княжеская семья завершила свое участие в церемонии и покинула площадку.

Как праздновать день Святой Девоты в Монако в этом году?