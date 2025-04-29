Князь Альбер II и Княгиня Шарлен солидарны с велосипедистами

11-й благотворительный велопробег COCC Ride в поддержку благотворительных организаций объединил княжескую чету и более сотни целеустремленных велосипедистов на пути из Сен-Тропе в Монако.

В это воскресенье, 27 апреля, Княжество замерло на время ставшей уже традиционной благотворительной велогонки, организованной клубом Champagne & Oyster Cycling Club of Monaco. Князь Альбер II и Княгиня Шарлен почтили мероприятие своим присутствием, подчеркнув свою приверженность этой инициативе, которая, в частности, поддерживает Фонд Княгини Монако Шарлен.

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Верный своим спортивным и благотворительным принципам, Князь Альбер II смело сел на велосипед и присоединился к группе участников в Больё-сюр-Мер, чтобы преодолеть последние километры до триумфального финиша в Княжестве. Этот символический жест свидетельствовал о личной приверженности Князя своему делу.

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

В этом году – особые чувства

Этот день был отмечен трогательной данью памяти Эдди Джордану, недавно скончавшемуся ярому энтузиасту этого мероприятия с самого дня его запуска. Во время заключительных речей среди участников и организаторов чувствовались эмоции, напоминающие о семейном духе, который характеризует это ежегодное мероприятие.

Праздничная мобилизация на благотворительность

COCC Ride стал не просто велогонкой, а настоящим уличным празднеством, организованным в Slammers, которое продолжило царить в атмосфере весёлого настроения и щедрости до самого вечера. Организаторы надеются побить все рекорды по сбору средств, призывая монакский бизнес поддержать это благородное дело.

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен вручили призы победителям 13-го турнира Святой Девоты

Это велосипедное путешествие, запущенное в 2011 году по инициативе семи друзей, объединяет спорт, роскошь и благотворительность и идеально отражает дух Монако.