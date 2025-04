Le Prince Albert II et la Princesse Charlène sous le signe de la solidarité cycliste

La 11e édition de la course caritative COCC Ride a réuni le Couple Princier et plus d’une centaine de cyclistes déterminés sur la route de Saint-Tropez à Monaco pour soutenir les œuvres de bienfaisance.

Ce dimanche 27 avril, la Principauté a vibré au rythme de la désormais traditionnelle course cycliste caritative organisée par le Champagne & Oyster Cycling Club of Monaco. Le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont honoré l’événement de leur présence, soulignant leur attachement à cette initiative qui soutient notamment la Fondation Princesse Charlène de Monaco.

Fidèle à son engagement sportif et caritatif, le Prince Albert II n’a pas hésité à enfourcher son vélo, rejoignant le peloton à Beaulieu-sur-Mer pour parcourir les derniers kilomètres jusqu’à l’arrivée triomphale en Principauté. Un geste symbolique qui témoigne de l’implication personnelle du Souverain dans les causes qu’il défend.

© Eric Mathon / Palais princier

Une émotion particulière pour cette édition

La journée a été marquée par un hommage poignant rendu à Eddie Jordan, fervent supporter de l’événement depuis ses débuts, récemment disparu. Lors des discours de clôture, l’émotion était palpable parmi les participants et les organisateurs, rappelant l’esprit de famille qui caractérise ce rendez-vous annuel.

Une mobilisation festive au service des bonnes causes

Plus qu’une simple course, le COCC Ride s’est transformé en véritable célébration avec une « street party » organisée chez Slammers, prolongeant l’esprit de convivialité et de générosité jusqu’en soirée. Les organisateurs espèrent battre tous les records de collecte de fonds, appelant les entreprises monégasques à soutenir cette noble cause.

Née en 2011 de l’initiative de sept amis, cette aventure cycliste qui unit sport, luxe et philanthropie incarne parfaitement l’esprit monégasque.