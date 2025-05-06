Дух совершенства: Христос Фиотакис — о том, как мыслят элиты

Христос Фиотакис уверен: стать великим — это не про врождённый талант, а про упорную, ежедневную работу. Про накопление маленьких побед, которые шаг за шагом складываются в большой результат.

В рубрике «Дух совершенства» Monaco Tribune знакомит читателей с привычками и подходами людей, которые достигли вершин — будь то в спорте или бизнесе. Сегодня мы говорим с Христосом Фиотакисом — тренером, который помогает быть на пике возможностей и олимпийским чемпионам, и топ-менеджерам.

Больше, чем просто спорт: системный подход ко всему

Христос не просто работает с телом — он меняет мышление. Родом из Греции, он тренировал теннисиста Стефаноса Циципаса, автогонщика Фелипе Массу и даже Княгиню Монако Шарлен. Его подход к успеху охватывает не только спортзал, но и весь образ жизни.

«Тело — это как цепочка, где всё связано, — говорит Христос. — Двигается плечо — включается лопатка. Работают бёдра — включаются ягодицы и корпус. Всё взаимосвязано».

Но на этом философия Христоса не заканчивается. Чтобы работать на максимуме, важно учитывать всё: что вы едите, как спите, в каком настроении просыпаетесь и умеете ли справляться с эмоциями. Всё это — части одного большого механизма, который должен быть в порядке, чтобы выдерживать высокий темп жизни и не «сгореть».

На 200 %: когда давление — не враг, а союзник

Один из главных принципов, которым Христос делится со своими подопечными, — это полное переосмысление понятия стресса. Вместо того чтобы учить, как справляться с давлением, он помогает его преодолеть.

«Если ты тренируешься вполсилы, на 50 %, — говорит он, — ты не сможешь выложиться на все сто. А если ты привык работать на 200 %, никакое соревнование уже не кажется стрессом».

Такой подход полностью меняет отношение к соревнованиям: они перестают быть источником волнения и становятся праздником — шансом показать, на что ты способен после долгой, изнурительной, но осмысленной подготовки. У марафонцев, которые каждый день бегают по 10–15 километров, сам марафон — это уже не вызов, а «праздник».

По мнению Христоса, ощущение давления — это даже не проблема, а своего рода награда. Привилегия, которую нужно заслужить. Она доступна только тем, кто действительно готов выступать на уровне элиты.

Каждый процент, каждый миллиметр — на вес золота

Сила — в мелочах

По словам Фиотакиса, путь к совершенству — это вовсе не про вдохновение или волшебные секреты. Это результат строгой, ежедневной работы, в которой важна каждая деталь.

«Каждая, даже самая мелкая вещь может дать вам от 2 до 5 % прироста, — говорит он. — Хорошо поспали? Это не изменит вашу жизнь, но даст 5 %. Грамотно поели? Ещё 5 %.»

Сон, еда, добавки, медитация — всё это может показаться несущественным по отдельности. Но вместе эти «мелочи» создают именно то преимущество, которое делает чемпиона чемпионом. «В сумме вы получаете до 30 %. И каждый процент, каждый миллиметр — на вес золота».

Сосредоточьтесь на завтрашнем дне

Визуализация: как настраивать себя на результат

Когда ты работаешь на пределе — будь ты спортсменом или руководителем — одной только физической подготовки недостаточно. Мозг должен быть готов не меньше, чем тело. Христос Фиотакис верит в силу визуализации, но не той, что рисует воздушные замки.

«Важно представлять себе реальные, достижимые цели, — говорит он. — Не уходите в далёкие мечты, сосредоточьтесь на завтрашнем дне».

Христос советует не гнаться за далёкими целями, а концентрироваться на том, что реально сделать уже завтра. При этом важно помнить свои лучшие моменты. «Вспоминайте, что у вас уже хорошо получалось. Говорите о своих сильных сторонах. А вот неудачи — лучше не прокручивать в голове, чтобы не повторять их», — объясняет он.

Каждый человек — спортсмен

Не только для спорта: как тренироваться, если ты руководитель

Интересно, что подход, который Христос применяет с топ-спортсменами, он использует и в работе с руководителями. Среди его клиентов — например, Томас Флор, владелец VistaJet. Принцип остаётся тем же.

«Для меня каждый человек — спортсмен. Просто у каждого своя арена», — говорит Фиотакис.

Для бизнес-лидера это может означать качественный сон, чёткое утро с понятными ритуалами и тренировки, которые воспринимаются не как опция, а как неотъемлемая часть дня. Главное — опережать события, а не постоянно догонять их.

Правда об уникальности и элитарности

Особенно ценно, что Христос не поддаётся модной идее о том, что элитного уровня может достичь каждый. Он убеждён: совершенство развивается только у тех, кто сочетает в себе природные способности и исключительную внутреннюю мотивацию.

«Быть в элите — это тяжёлый труд. Побеждать могут не все», — откровенно говорит Христос. — «В жизни мы не равны». Это не умаляет ценности личного роста — каждый может развиваться, становиться лучше, — но Христос подчёркивает: действительно высоких результатов достигают единицы, и только при редком сочетаниисразу нескольких факторов.

Для него настоящая уникальность — не в стремлении выделиться, а в том, чтобы оставаться верным себе. «Когда вы уникальны, вы не пытаетесь делать что-то особенное. Вы просто живёте так, как чувствуете. Это и есть ваш стиль», — объясняет он.

Совершенство — это страсть, направленная в дело

В центре философии Христоса — страсть. Именно она даёт ему энергию выдерживать интенсивный ритм изнурительных дней. Он по-настоящему любит своё дело — и это ощущается в каждом аспекте его подхода.

Свою энергию он вкладывает в создание чёткой и понятной системы, где у спортсмена нет лишних забот. «Он не должен ломать голову, что и когда делать. Его задача — просто работать на максимум», — говорит Христос. Он берёт на себя всё — от питания до восстановления. Результат? Атмосфера, в которой спортсмен может сосредоточиться только на главном — на результате.

Дух совершенства: трудовые будни Франческо Грозоли, генерального директора CMB Monaco

На корте, на беговой дорожке или в переговорной — подход Христоса остаётся неизменным. Это чёткий баланс между усилием и устойчивостью, дисциплиной и удовольствием, профессиональным успехом и верностью себе. Именно такие ритмы ведут к настоящему совершенству — вне зависимости от сферы деятельности.