5 забавных историй о кактусах в Монако

Этим летом Монако прославляет кактусы на выставке в Новом национальном музее. Выставка рассказывает, как эти растения с их необычной формой вдохновляли художников на протяжении целого столетия. Прекрасная возможность узнать несколько пикантных историй об этих растениях!

Недавно Монако представило нам довольно необычное зрелище. В марте 2024 года во время работ в Экзотическом саду с помощью крана был пересажен кактус весом в одну тонну. «Это действительно необычно. Думаю, такое можно увидеть только раз в жизни», изумился рабочий, глядя на этого парящего в воздухе векового исполина.

1. Огюстен Гасто, предшественник

В начале XIX-го века Огюстен Гасто, главный садовник садов Сен-Мартена, разместил коллекцию суккулентов недалеко от будущего Океанографического музея. Этот страстный коллекционер экзотических растений из Мексики и не подозревал, что собирается написать одну из самых прекрасных страниц в ботанической истории Княжества. Очарованный этой уникальной коллекцией, Князь Альбер I, уже известный своими океанографическими исследованиями, решил создать сад, полностью посвященный суккулентам, в то время малоизвестным в Европе. В 1912 году он приобрел мыс обсерватории для посадки этих растительных диковинок.

Строительство Экзотического сада в период с 1913 по 1933 год было сложной архитектурной задачей. Необходимо было пересадить огромные вековые кактусы со Скалы на новое место на склоне, не повредив их. Специальную упаковку изготовила бригада инженера-строителя Луи Нотари. Некоторые экземпляры из оригинальной коллекции Огюстена Гасто теперь достигли гигантских размеров.

© Гаетан Люси (Gaetan Luci) / Княжеский дворец

2. Семья Кюнц, вдохновленная кактусами Монако

В 1934 году семья Кюнц, занимавшаяся выращиванием кактусов в Бельфоре с 1907 года, предприняла поездку на Лазурный Берег. Целью этой поездки было знакомство с Экзотическим садом Монако, открывшимся годом ранее. Жозефа-Эмиля сопровождали его сын Роберт, работавший вместе с ним, и его дочери Мадлен и Маргарита. Полюбовавшись рокариями парка Золотой Головы в Лионе и садами Альбера I в Ницце, они ознакомились с только что открытым Экзотическим садом Монако. Шок был мгновенным и глубоким: увидев эти «огромные кактусы и суккуленты в почти естественной среде обитания», они поняли, что «растения, выращенные в теплицах Белфора, кажутся нелепыми» по сравнению с ними. Это открытие переворачивает их представления и определяет судьбу их садоводческой династии. La Princesse Caroline découvre l’exposition Cactus à la Villa Sauber



В 1937 году Жозеф-Эмиль влюбился в пять гектаров поместья Магдалена во Фрежюсе и даже выкупил несколько участков, которые уже были проданы по отдельности. Настоящая авантюра, которая потребовала «продать все активы Белфора и упорно работать в течение многих лет» для финансирования этого приобретения. В 1937 году растения были окончательно пересажены во Фрежюс «в большое поместье и в климат, более благоприятный для кактусов». Затем Роберт совершил множество поездок туда и обратно, чтобы привезти растения на Юг и построить небольшие теплицы. В 1938 году вся семья окончательно обосновалась на Лазурном Берегу. Даже сегодня, три поколения спустя, семья Кюнц выращивает широкий ассортимент кактусов и суккулентов под солнцем Фрежюса.

3. Экзотический сад Эз – дом тысячи кактусов

© Город Эз

После Второй мировой войны Андре Жиантон, мэр Эза, задумал смелый проект: превратить руины средневекового замка, разрушенного в 1706 году, в экзотический сад. Чтобы воплотить эту идею в жизнь, он обратился к Жану Гасто, главному садовнику Экзотического сада Монако, уже «развернувшему инициативу первых посадок кактусов на Скале». Расположенный на высоте 400 метров над уровнем Средиземного моря, этот сад имеет естественную защиту от северных ветров благодаря плато Ревер, идеальную южную экспозицию и прекрасный склон для дренажа.

В этом экзотическом саду собраны многочисленные кактусы и суккуленты, часто с далеких континентов. В солнечной части, обращенной на юг, вы найдете алоэ, юкки, дасилирионы, каланхоэ, а также такие кактусы, как Трихоцереус, Эхинопсис или Ферокактус, и «подушки свекрови» – Echinocactus grusonii – с очень округлыми формами. Выращиваемые здесь суккуленты порой бывают очень большими и внушительными. Они нашли идеальное место: яркое солнце, очень мягкий климат, защищенное горами место, скалистая местность и крутой склон, позволяющий воде стекать.

© Monaco Tribune

4. Экзотический сад Монако удостоен международных наград

В 2022 году во время двенадцатой выставки Euroflora в Генуе Экзотический сад Монако добился потрясающего успеха: представлено 26 растений, получено восемь призов, в том числе семь первых. Это выдающееся достижение венчает сад, уже получивший международное признание и вошедший в список «150 самых красивых садов мира» туристического путеводителя Ulysse 2021 года за «свою ослепительную красоту, ботаническую, культурную и художественную ценность, исключительные туристические впечатления и доступность».

© Мэрия Монако

За этими наградами кроется настоящий логистический подвиг: садоводам потребовалась почти неделя, чтобы создать клумбу диаметром шесть метров, на которой растения поднимались на высоту до пяти метров. Эти растения-гиганты перевозились в индивидуальной упаковке из дерева, крафт-бумаги и кокосовой соломы. Среди представленных растений была роза под названием «Княгиня Монако», посвященная Княгине Грейс.

Экзотический сад Монако завоевал восемь наград на выставке Euroflora в Генуе

5. 13-метровый исполин из Ментона

В 2019 году издание Nice Matin сообщило о существовании исключительной ботанической диковинки в саду семьи из Ментона: 13-метрового кактуса Marginatocereus marginatus, посаженного около сорока лет назад. Владельцы долгое время считали этот экземпляр кактусом Сан-Педро (Echinopsis pachanoi), однако в конечном итоге он оказался Marginatocereus marginatus – видом, произрастающим в Мексике, согласно экспертным заключениям Филиппа Ришо, известного специалиста, в теплицах которого в Канне-Рошвиле растёт около 3 000 видов кактусов.

© Monaco Tribune

Размеры этого кактуса – настоящее чудо, поразившее экспертов. В дикой природе это растение во взрослом возрасте обычно достигает высоты до 7 метров. Секрет этого исключительного роста объясняется благоприятным климатом Ментона с его мягкими и редко отрицательными температурами, что позволяет растению расти практически круглый год. Этот экземпляр вполне может стать мировым рекордсменом в своей категории.