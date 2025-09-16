Резидент Монако и глава Alpine в Формуле-1 рассказал AFP о своих амбициях превратить французскую команду в претендента на пьедестал почёта, пообещав революцию в Mercedes.

Смелая ставка на тонкий гамбит

В загонах, где время измеряется тысячными долями секунды, Флавио Бриаторе дирижирует вневременной симфонией. Семидесятилетний итальянец, опекающий Скалу, полностью берёт на себя расходы за холостой 2025 год команды Alpine – сезон, добровольно принесённый в жертву на алтаре будущих амбиций. «У Alpine нет возможности разрабатывать два болида одновременно», признается он с той жёсткой прямотой, которая куёт легенды Формулы-1.

Мерседес – механический Грааль

Резкое признание, как порыв средиземноморского ветра: нынешний двигатель представляет собой «серьёзную помеху» в гонках, где двадцать болидов борются за отрыв в одну секунду. Но 2026 год обещает радикальные перемены. С двигателем Mercedes под капотом Бриаторе аристократическим взмахом руки отметает все возможные оправдания. «У нас будет такой же двигатель, как у других… у нас больше не будет никаких оправданий».

Архитектор обновления

«Я вернулся не в качестве туриста», настаивает человек, некогда сделавший Renault двукратным чемпионом мира (2005-2006). Его возвращение в июне 2024 года – это не вопрос ностальгии, а чёткого архитектурного видения: создать команду, способную к 2026 году войти в четвёрку лучших. Франсуа Прово, новый генеральный директор Renault, разделяет эти всепоглощающие амбиции, привнося новую энергию из офисов продаж в технические аэродинамические трубы.

Гали – краеугольный камень франко-аргентинской конструкции

Пьер Гали, контракт которого продлён до 2028 года, олицетворяет «один из столпов проекта» – французский костяк, вокруг которого строится будущее. Вместе с ним до конца октября под наблюдением будет играть аргентинец Франко Колапинто, а Бриаторе отдаст предпочтение стабильности как основе успеха.

В этом механическом балете, где Монако остается жемчужиной в короне, Alpine готовится к своему преображению. Финансы есть, инженеры работают, аэродинамическая труба включена. «У команды есть все необходимое для успеха», пророчествует Бриаторе, превращая ожидание в обещание, а жертву – в инвестиции.