Сиденья на стадионе «Луи-II» облачаются в цвета «Монако»
Долгожданное решение! Жёлтые сиденья на стадионе в Фонвьей скоро будут заменены более современными, в цветах княжеского клуба.
На открытом заседании Национального совета во вторник вечером государственный министр Кристоф Мирман объявил о решении, которого давно ждали болельщики «Монако»: жёлтые сидения на стадионе «Луи-II» будут заменены. Этот выбор, сделанный Князем Альбером II, основан на мозаичной конфигурации. Красные и белые цвета будут хаотично распределены по трибунам, а красные сидения будут иметь градиентный эффект, что создаст динамичный общий вид.
«Несмотря на все инвестиции и великолепно выбранные цвета, я хотел бы отметить, что мы надеемся видеть их как можно реже в вечера матчей. Это действительно будет признаком заполненного стадиона и, следовательно, успешного сезона», с долей юмора отметил государственный министр.
Особая новинка
В этой реконструкции также использовано важное нововведение. Трибуны, включая «Пезаж» и народную секцию, где часто собираются самые ярые болельщики «Монако», выиграют от установки системы складных сидений. Это позволит болельщикам смотреть матчи стоя и заново открывать для себя ту же атмосферу, что и на некоторых стадионах в вечера европейских матчей. Они также смогут оставаться на своих местах и следить за другими соревнованиями, например, за легкой атлетикой – турниром «meeting Herculis», который проходит каждое лето
Это преобразование – часть программы модернизации стадиона, открытого в 1985 году, первый этап работ которой начался недавно. Цель – вдохнуть свежую энергию в это символичное место Княжества и новую жизнь во внешний облик клуба на своём поле.
Однако окончательного результата придется подождать, поскольку установка новых сидений будет осуществляться постепенно, в ходе различных этапов реконструкции, которые продлятся до мая 2027 года.