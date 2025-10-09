Les sièges du stade Louis-II bientôt tous aux couleurs de l’AS Monaco

La fin d’un long suspense. Les sièges jaunes de l’enceinte de Fontvieille vont bientôt être remplacés par des assises plus modernes, aux couleurs représentant celles du club monégasque.

Au cours de la séance publique du Conseil National mardi soir, le Ministre d’État Christophe Mirmand a annoncé une décision attendue depuis longtemps par les amoureux de l’ASM : le changement des sièges jaunes du Stade Louis-II. Ce choix, décidé par le Prince Albert II, se porte sur une configuration en mosaïque. Les teintes rouges et blanches seront réparties de manière aléatoire à l’ensemble des gradins, avec un effet dégradé spécifique aux sièges rouges afin de rendre un visuel dynamique.

Des sièges rouges et blancs au Stade Louis-II



Dans le cadre de la rénovation du Stade Louis-II, dont la première phase de travaux vient de démarrer, il va être procédé au changement des sièges.



Le suspens sur la couleur des futurs sièges a été levé hier soir par le Ministre… pic.twitter.com/sZtHPzmMC2 — Gouvernement Monaco (@GvtMonaco) October 8, 2025

« Malgré l’investissement consenti et les magnifiques coloris retenus, je précise que nous espérons les voir le moins possible les soirs de match. Ce sera en effet le signe d’un stade bien rempli et donc d’une saison réussie », a confié avec une touche d’humour le Ministre d’État.

Les sièges rouges accentués par une notion de dégradé © DR

Une nouveauté particulière

Cette rénovation comporte également une innovation importante. Les tribunes incluant la section populaire et pesage, où se situent souvent les plus fervents supporters de l’ASM, vont bénéficier d’un système de sièges rétractables. Cela va permettre aux fans de vivre les matches debout afin de retrouver l’ambiance similaire de certains stades lors des soirées européennes. Ils peuvent aussi rester assis pour suivre d’autres compétitions, comme l’athlétisme avec l’incontournable meeting Herculis, qui se déroule chaque été. Pour ses 40 ans, le Stade Louis II en cours de modernisation

Cette transformation fait partie du programme de modernisation du stade, inauguré en 1985, dont la première phase de travaux a récemment débuté. L’objectif consiste à donner une énergie nouvelle à cette enceinte emblématique de la Principauté et un nouveau souffle à l’identité visuelle du club dans son jardin.

Le résultat final devra cependant attendre car l’installation de ses nouveaux sièges s’effectuera progressivement, lors des différentes phases de rénovation, qui vont durer jusqu’en mai 2027.