Судебный год 2025–2026 открыт: значительный рост судопроизводства, новый резерв и приоритет закона

В среду, 1 октября, в присутствии Князя Альбера II прошло официальное открытие судебного года. Это событие стало не просто формальной датой в календаре, а поводом подвести итоги заметного роста судебной активности и ещё раз напомнить о главном принципе — верховенстве закона.

День начался в 9:45 утра с мессы Сошествия Святого Духа в соборе Монако, которая всегда символически предшествует открытию судебного года. Уже в 11:00 в зале заседаний Апелляционного суда состоялось торжественное заседание. Его возглавили первый председатель Апелляционного суда Франсис Жюльмье-Мийассо и генеральный прокурор Стефан Тибо. Среди приглашённых гостей были Князь Альбер II, государственный министр Кристоф Мирман, председатель Национального совета Томас Бредзо, а также несколько членов правительства.

Программа выступлений началась с докладов уполномоченного представителя Управления судебных служб Дельфин Ланзара и научного директора Монегасского института подготовки судебных специалистов, профессора Ива Стриклера,. Они затронули тему «IMFPJ на службе меняющегося права», подчеркнув, насколько важно для юристов и магистратов непрерывное профессиональное образование в условиях, когда сама правовая среда меняется стремительно и постоянно. «Надежды, возлагаемые на этот институт, являются законными и важными, потому что, по сути, обучение — это передача знаний», — отметил профессор Ив Стриклер, акцентировав внимание на том, что образование в этой сфере — не разовая задача, а непрерывный процесс, необходимый для всей судебной системы.

© Monaco Tribune

Рост активности судопроизводства

В своём выступлении первый председатель Апелляционного суда Франсис Жюльмье-Мийассо подвёл итоги работы монегаскских судов за прошедший год. Он отметил заметный рост числа дел, связанных с ходатайствами об отмене ареста имущества и блокировкой средств, которые арестовывались следственными судьями по экономическим и финансовым делам, в том числе по делам об отмывании денег.

В Апелляционном суде зафиксирован рост гражданских дел на 10%: в прошлом году было вынесено 123 решения, в этом — уже 135. В уголовной сфере динамика стабильная: 44 решения по уголовным делам и два по уголовным апелляциям. Самый заметный рост пришёлся на Палату Совета — 181 решение против 134 годом ранее, то есть плюс 35%.

Схожая картина наблюдается и в суде первой инстанции: 526 завершённых гражданских дел (против 482 в прошлом году) и 409 уголовных решений (против 392). Особенно показателен рост активности трёх следственных кабинетов: они завершили 96 дел вместо 46 годом ранее — более чем двукратное увеличение. Франсис Жюльмье-Мийассо подчеркнул, что сроки рассмотрения дел в апелляционной инстанции остаются разумными: около четырёх месяцев между подачей апелляции и слушанием. «В Палате Совета и Палате по уголовным делам нет накопленных дел», — заявил он. Исключение составляют лишь около 200 гражданских дел, находящихся на стадии подготовки к слушанию. Вместе с тем он предупредил: «Если тенденция роста числа новых дел сохранится, придётся усиливать штат». Подводя итог, первый председатель Апелляционного суда отметил, что «во всех юрисдикциях Монако в 2024–2025 судебном году зафиксировано общее увеличение количества рассмотренных споров».

© Monaco Tribune

Правосудие и верховенство закона

Главную часть своей речи Франсис Жюльмье-Миллассо посвятил роли правосудия в правовом государстве. Ссылаясь на труд Монтескье «Дух законов» (1748), он подчеркнул: «Независимость правосудия является важнейшим элементом правового государства. Судьи Монако выносят решения беспристрастно, без предвзятости и свободно». Он напомнил, что правосудие выполняет не только юридическую, но и важнейшую социальную функцию: «Правосудие играет важную социальную роль в обществе: оно уравновешивает страсти, интересы, власть, исправляет ошибки, ущерб, вред, наказывает нарушения, проступки, правонарушения», — отметил он. При этом судьи, по его словам, действуют «свободно от какого-либо влияния или давления, не опасаясь наказания и не надеясь на личную выгоду».

Особое внимание председатель уделил вопросам модернизации ресурсов судебной системы. Он приветствовал внедрение в работу поисковой системы Lexis Nexis 360 Intelligence, подчеркнув, что она «облегчает исследования и помогает в подготовке решений».

Поисковая система Lexis Nexis 360 Intelligence © Lexis Nexis

Не обошёл он стороной и тему искусственного интеллекта. Этот инструмент, по его словам, уже «революционизирует профессиональную среду». Однако он уточнил: «Он не призван заменить нас, а сопровождать нас в наших решениях».

Создание судебного резерва

Одним из главных анонсов стало создание судебного резерва по инициативе государственного секретаря по вопросам юстиции. В его состав войдут опытные почетные магистраты, часть из которых уже имеет опыт работы в аналогичной системе во Франции. Этот резерв должен стать «ценным и незаменимым подкреплением» для суда первой инстанции, испытывающего кадровый дефицит, и для Апелляционного суда, где в новом году будут работать лишь шесть магистратов против семи годом ранее. Опираясь на французский опыт, Франсис Жюльмье-Мийассо выразил уверенность, что «создание резерва судебных магистратов органично впишется в систему Монако, как это произошло во Франции».

© Monaco Tribune

Завершая выступление, он поблагодарил всех участников судебной системы княжества: судей, государственных служащих, адвокатов Коллегии адвокатов Монако «за качество их письменных заявлений и пледоарий», а также судебных приставов и представителей. «Эта благодарность напоминает, что правосудие — это коллективная работа, в которой каждый является важным звеном», — отметил он.

С докладом о проделанной работе выступил также генеральный прокурор Стефан Тибо. Церемония завершилась коктейлем на террасе здания Государственного совета, где собрались все участники мероприятия.