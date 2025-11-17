Княгиня Шарлен у сокровищ ювелирного салона Joya

Княгиня Шарлен посетила ювелирный салон Joya, который проходит в комплексе One Monte-Carlo до 16 ноября © Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger) / Княжеский дворец

В четверг Княгиня прошлась по рядам международного ювелирного салона, который проходит в комплексе One Monte-Carlo до 16 ноября.

Княгиня Шарлен погрузилась в изысканный мир салона Joya во время своего визита в четверг перед его официальным открытием в пятницу, 14 ноября. Это мероприятие, проходящее под высоким покровительством Князя Альбера II, подтверждает приверженность Княжества продвижению искусства и исключительной роскоши.

Мероприятие, организованное Ванессой Марговски и Дельфиной Пастор-Рtйс, в этом году объединяет пятнадцать дизайнеров и владельцев галерей со всего мира. Среди авторитетных имён – Mellerio, Nikos Koulis, Elie Top и Viltier, предлагающие полную панораму ювелирного творчества – от археологических находок до самых современных творений.

© Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger) / Княжеский дворец © Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger) / Княжеский дворец

Монако – гостеприимный дом для уникальных ювелирных изделий

Проведение этого салона в Княжестве – не случайно. Монако уже более века поддерживает особую связь с ювелирным искусством. Начиная с Прекрасной эпохи, крупнейшие ювелирные дома открывали свои магазины в Золотом квадрате, чтобы привлечь состоятельную международную клиентуру.

Выбор комплекса One Monte-Carlo, расположенного в нескольких шагах от Hôtel de Paris и Казино, отвечает этой традиции, предлагая при этом современную сценографию, разработанную Christ & Gantenbein, архитектурным бюро из Базеля, которое создало модульные пространства, вдохновленные самой структурой драгоценного камня.

© Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger) / Княжеский дворец

Амбициозная культурная программа

Помимо коммерческой составляющей, Joya ведёт образовательную деятельность. Музей доисторической антропологии проводит мастер-классы для юных зрителей. В свою очередь, в Новом национальном музее Монако выставляются ювелирные творения Вирджинии Тентиндо 80-х годов прошлого века.

Конференции позволят публике обменяться опытом с ювелирами и торговцами в развитии сектора, а книжный магазин L’Escarboucle предложит подборку специализированных книг.