La Princesse Charlène découvre les trésors du salon de joaillerie Joya

La Princesse Charlène s'est rendue au salon Joya qui se tient au One Monte-Carlo jusqu'au 16 novembre © Frédéric Nebinger / Palais princier

La Princesse a arpenté jeudi les allées du rendez-vous joaillier international qui anime le One Monte-Carlo jusqu’au 16 novembre.

La Princesse Charlène s’est immergée dans l’univers raffiné du salon Joya lors de sa visite jeudi avant l’ouverture officielle du salon ce vendredi 14 novembre. Placé sous le Haut Patronage du Prince Albert II, cet événement confirme l’engagement de la Principauté dans la promotion des arts et du luxe d’exception.

La manifestation, orchestrée par Vanessa Margowski et Delphine Pastor-Reiss, réunit cette année quinze créateurs et galeristes internationaux. Parmi les noms prestigieux figurent Mellerio, Nikos Koulis, Elie Top ou encore Viltier, offrant un panorama complet de la création joaillière, des pièces archéologiques aux créations les plus contemporaines.

© Frédéric Nebinger / Palais princier © Frédéric Nebinger / Palais princier

Monaco, terre d’accueil pour la joaillerie d’exception

L’implantation de ce salon dans la Principauté ne doit rien au hasard. Monaco entretient depuis plus d’un siècle un lien privilégié avec les arts précieux. Dès la Belle Époque, les plus grandes maisons joaillières ont établi leurs enseignes dans le Carré d’Or pour séduire une clientèle internationale fortunée.

Le choix du One Monte-Carlo, à quelques pas de l’Hôtel de Paris et du Casino, s’inscrit dans cette tradition tout en proposant une scénographie contemporaine signée Christ & Gantenbein, le cabinet d’architectes bâlois ayant conçu des écrins modulaires inspirés de la structure même d’un bijou.

© Frédéric Nebinger / Palais princier

Une programmation culturelle ambitieuse

Au-delà de la dimension commerciale, Joya développe un volet pédagogique. Le Musée d’Anthropologie préhistorique anime des ateliers pour le jeune public. Le Nouveau Musée National de Monaco expose quant à lui des créations de bijoux de l’artiste Virginia Tentindo datant des années 1980.

Des conférences permettront également au public d’échanger avec des joailliers et marchands sur les évolutions du secteur, tandis que la librairie L’Escarboucle propose une sélection d’ouvrages spécialisés.