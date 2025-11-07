Мир для людей со слабым зрением и слепотой: сон без визуальных образов — только звуки и тактильные ощущения
Как мы воспринимаем мир без зрения — органа, который предоставляет нашему мозгу 80% от всего объёма получаемой нами сенсорной информации? Может ли человек видеть сны, не имея визуальных образов в своей памяти? В Ницце, в ходе выставки «Tactile Tour» («Тактильный тур»), ассоциация Valentin Haüy (Валентен Айю) приоткрывает завесу реальности, в которой живут люди со слабым зрением и слепотой.
Во Франции насчитывается два миллиона людей с такими недугами, то есть, один из тридцати пяти человек. Однако люди, у которых уровень зрения не превышает одной десятой диоптрия на каждый глаз, по-прежнему остаются в значительной степени «невидимыми» как в общественных местах, так и в политике инклюзивности. С 17 по 30 октября, в библиотеке Рауля Милля (Raoul Mille) в Ницце проходила выездная выставка «Tactile Tour» («Тактильный тур») ассоциации Valentin Haüy (Валентен Айю). Там были представлены произведения искусства, воспроизведённые с помощью технологии 3D-печати. На этом мероприятии, Оливье Риззо, президент комитета ассоциации в Ницце, высказал своё тревожное наблюдение: «Сегодня, из 2-х миллионов человек, которые могут столкнуться с подобными проблемами, шрифтом Брайля владеют лишь 7000 человек».
Аудио и сенсорные экраны
Спад популярности шрифта Брайля произошёл около десяти лет назад. «Шрифт Брайля постепенно уступил место аудио», — объясняет Оливье Риззо, который воспринимает аудио как дополнение. Развитию сферы аудио способствовали разработки технологий синтеза речи, а также аудиокниги, которые считаются более доступными. Однако эти мнимые простота и удобство скрывают в себе ловушку, в которую попадают молодые люди со слепотой и слабым зрением во время учёбы в ВУЗе. «Многие вынуждены прекратить учёбу после окончания средней школы, так как без овладения шрифтом Брайля становится очень трудно изучать сложную информацию», — продолжает он.
Шрифт Брайля, представляющий собой шеститочечный алфавит, который был изобретён в 1809 году студентом парижского Национального института слепых детей Луи Брайлем, не является просто пережитком прошлого. «Используя только эти шесть точек, мы создаём 64 буквенных знака», — терпеливо объясняет детям, пришедшим на ознакомительный семинар, Анн-Мари Боннефуа, волонтёр ассоциации, потерявшая зрение двадцать лет назад. «Я не уверена, встречала ли моя племянница когда-нибудь слепого человека». «Она очень любопытна и задаёт много вопросов», — рассказывает тётя маленькой девочки, случайно проходившая через вестибюль железнодорожного вокзала Gare du Sud в Ницце. С пристальным вниманием и широко раскрытыми глазами дети слушают объяснения Анн-Мари, работающей на старых пишущих машинках, печатающих шрифтом Брайля, созданных в начале XX века: «Классический роман объёмом 300 страниц занял бы не менее тринадцати томов при использовании полного шрифта Брайля, или 150 страниц — при использовании его сокращённого варианта». Это значительная экономия пространства, однако она требует серьёзного изучения данной дисциплины.
В специализированной школе для детей со слабым зрением и слепотой «École spécialisée du Château» в Ницце существует специальный класс, в котором изучают шрифт Брайля в рамках подготовительного курса обучения. Примечательная особенность заключается в том, что, в отличие от языка жестов, который получил статус факультативного в бакалаврате, шрифт Брайля не имеет того же статуса. «Ученик со слабым зрением должен выполнять домашнее задание на шрифте Брайля, и исправления будут также сделаны шрифтом Брайля. «Это не возможность, а обязательство», — объясняет Оливье Риззо.
Тихая эпидемия
По мнению президента ассоциации Valentin Haüy (Валентен Айю), эти цифры вызывают беспокойство. Численность людей с нарушениями зрения растёт, что обусловлено двумя взаимосвязанными явлениями: массовое использование экранов в электронике и старение населения. «Из двух миллионов людей, у которых имеются такие же проблемы со зрением, около 500 000 человек находятся в возрасте старше 75 лет», — поясняет президент ассоциации. В этом возрасте изучение шрифта Брайля становится «очень сложным, однако некоторым это удаётся». Однако Анн-Мари, обладающая удивительной целеустремленностью, научилась читать его одной рукой, в то время как самые быстрые читатели сканируют его обеими руками.
В человеческом организме могут возникать самые различные патологии, и, нередко, врачи могут ставить неверный диагноз. Возрастная макулярная дегенерация, пигментный ретинит… «Существует огромное множество типов нарушения зрения», — резюмирует Оливье Риззо. У некоторых людей сохраняется периферическое зрение, но теряется центральное. Они видят цвета и формы, но не видят детали. У других, наоборот, сохраняется центральное зрение, но только в двух измерениях, без глубины резкости изображения. Большинство этих заболеваний являются дегенеративными. «Мы можем замедлить их развитие, но пока не знаем, как их вылечить», — признаёт он.
Как ни парадоксально, но, благодаря дородовым обследованиям и французскому законодательству о медицинском прерывании беременности, сокращается численность детей, рождающихся со слепотой. «Новые случаи подобных нарушений всё чаще связаны со старением и несчастными случаями», — отмечает Оливье Риззо (Olivier Rizzo). С другой стороны, патологии зачастую передаются генетически. В случае Анн-Мари, две из трёх её дочерей страдают тем же заболеванием, что и она сама.
Обнадёживающие технологии
В настоящее время разработки имплантатов сетчатки глаза и другие технологические инновации всё ещё находятся на экспериментальной стадии, и доступны лишь незначительному числу нуждающихся. Однако, хотя прогресс в медицине движется медленно, цифровая революция преобразила повседневную жизнь людей с нарушениями зрения. «Любой, кто жил во времена до и после появления Интернета, скажет, что Интернет открыл ему глаза на мир», — говорит Оливье Риззо, отмечая повышение доступности информации благодаря аудиозаписям.
В городской среде также заметен значительный прогресс в поощрении мобильности и инклюзивности. Общественный транспорт теперь оборудован пандусами и звуковыми устройствами, объявляющими остановки, светофоры можно включать дистанционно с помощью пульта управления, а на тротуарах становится всё больше тактильных полос. В конце октября 2025 года в Монако было запущено приложение Street Nav. Оно было разработано для того, чтобы помочь людям с ограниченной мобильностью и нарушениями зрения ориентироваться на улицах княжества. Среди функций приложения имеются аудиогид, компас, а также маршруты, адаптированные к визуальным потребностям пользователей. В соответствии с европейскими нормами, в общественных местах, лифтах и аптеках теперь имеется маркировка шрифтом Брайля. Однако эти меры теряют свою полезность ввиду сокращения числа пользователей шрифта Брайля.
Ассоциация Valentin Haüy (Валентен Айю), основанная в 1891 году, является одной из старейших во Франции, и занимается повышением осведомлённости молодёжи об этих проблемах. Успех выставки «Tactile Tour» («Тактильный тур»), которую за две недели посетило более 400 человек, свидетельствует о реальном интересе общественности к данному вопросу. «Дети особенно восприимчивы к таким вещам. Важно, чтобы они понимали разницу и важность инклюзивности», — говорит Оливье Риззо. Мари-Кристин (Marie-Christine), волонтёр ассоциации, с энтузиазмом рассказывает о своём опыте: «В нашей ассоциации практикуется 39 различных видов деятельности: от пеших прогулок до стрельбы из лука». Меня всегда поражает, насколько морально сильны люди с нарушениями зрения, и как много радости жизни они излучают.
Помимо специфики пользования различными устройствами, нарушения зрения также поднимают антропологический вопрос. Как может видеть сны человек, родившийся со слепотой, не имея в уме набора визуальных образов об окружающей реальности? «Ему снятся только ощущения, звуки и запахи», — отвечает Оливье Риззо. А как быть тем, кто потерял зрение? «Они больше не могут представить себе определённые цвета». Поскольку зрение предоставляет нашему мозгу 80% от всего объёма получаемой нами сенсорной информации, утрата этой способности полностью меняет восприятие окружающего мира. Даже обоняние, предположительно являющееся компенсаторным органом чувств, остаётся тесно связанным со зрением. Например, у человека с такими проблемами визуальный образ ананаса ассоциируется с его запахом, в то время как обратная связь воспринимается его мозгом менее очевидно.