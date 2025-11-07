Мир для людей со слабым зрением и слепотой: сон без визуальных образов — только звуки и тактильные ощущения

Как мы воспринимаем мир без зрения — органа, который предоставляет нашему мозгу 80% от всего объёма получаемой нами сенсорной информации? Может ли человек видеть сны, не имея визуальных образов в своей памяти? В Ницце, в ходе выставки «Tactile Tour» («Тактильный тур»), ассоциация Valentin Haüy (Валентен Айю) приоткрывает завесу реальности, в которой живут люди со слабым зрением и слепотой.

Во Франции насчитывается два миллиона людей с такими недугами, то есть, один из тридцати пяти человек. Однако люди, у которых уровень зрения не превышает одной десятой диоптрия на каждый глаз, по-прежнему остаются в значительной степени «невидимыми» как в общественных местах, так и ​​в политике инклюзивности. С 17 по 30 октября, в библиотеке Рауля Милля (Raoul Mille) в Ницце проходила выездная выставка «Tactile Tour» («Тактильный тур») ассоциации Valentin Haüy (Валентен Айю). Там были представлены произведения искусства, воспроизведённые с помощью технологии 3D-печати. На этом мероприятии, Оливье Риззо, президент комитета ассоциации в Ницце, высказал своё тревожное наблюдение: «Сегодня, из 2-х миллионов человек, которые могут столкнуться с подобными проблемами, шрифтом Брайля владеют лишь 7000 человек».

Аудио и сенсорные экраны

Спад популярности шрифта Брайля произошёл около десяти лет назад. «Шрифт Брайля постепенно уступил место аудио», — объясняет Оливье Риззо, который воспринимает аудио как дополнение. Развитию сферы аудио способствовали разработки технологий синтеза речи, а также аудиокниги, которые считаются более доступными. Однако эти мнимые простота и удобство скрывают в себе ловушку, в которую попадают молодые люди со слепотой и слабым зрением во время учёбы в ВУЗе. «Многие вынуждены прекратить учёбу после окончания средней школы, так как без овладения шрифтом Брайля становится очень трудно изучать сложную информацию», — продолжает он.

Анн-Мари Боннефуа (Anne-Marie Bonnefoi) использует пронумерованную коробку для яиц, чтобы объяснить, как читать шрифт Брайля. © Бенжамен Годар (Benjamin Godart) — Monaco Tribune

Шрифт Брайля, представляющий собой шеститочечный алфавит, который был изобретён в 1809 году студентом парижского Национального института слепых детей Луи Брайлем, не является просто пережитком прошлого. «Используя только эти шесть точек, мы создаём 64 буквенных знака», — терпеливо объясняет детям, пришедшим на ознакомительный семинар, Анн-Мари Боннефуа, волонтёр ассоциации, потерявшая зрение двадцать лет назад. «Я не уверена, встречала ли моя племянница когда-нибудь слепого человека». «Она очень любопытна и задаёт много вопросов», — рассказывает тётя маленькой девочки, случайно проходившая через вестибюль железнодорожного вокзала Gare du Sud в Ницце. С пристальным вниманием и широко раскрытыми глазами дети слушают объяснения Анн-Мари, работающей на старых пишущих машинках, печатающих шрифтом Брайля, созданных в начале XX века: «Классический роман объёмом 300 страниц занял бы не менее тринадцати томов при использовании полного шрифта Брайля, или 150 страниц — при использовании его сокращённого варианта». Это значительная экономия пространства, однако она требует серьёзного изучения данной дисциплины.

В специализированной школе для детей со слабым зрением и слепотой «École spécialisée du Château» в Ницце существует специальный класс, в котором изучают шрифт Брайля в рамках подготовительного курса обучения. Примечательная особенность заключается в том, что, в отличие от языка жестов, который получил статус факультативного в бакалаврате, шрифт Брайля не имеет того же статуса. «Ученик со слабым зрением должен выполнять домашнее задание на шрифте Брайля, и исправления будут также сделаны шрифтом Брайля. «Это не возможность, а обязательство», — объясняет Оливье Риззо. © Бенжамен Годар (Benjamin Godart) – Monaco Tribune © Бенжамен Годар (Benjamin Godart) – Monaco Tribune

Тихая эпидемия

По мнению президента ассоциации Valentin Haüy (Валентен Айю), эти цифры вызывают беспокойство. Численность людей с нарушениями зрения растёт, что обусловлено двумя взаимосвязанными явлениями: массовое использование экранов в электронике и старение населения. «Из двух миллионов людей, у которых имеются такие же проблемы со зрением, около 500 000 человек находятся в возрасте старше 75 лет», — поясняет президент ассоциации. В этом возрасте изучение шрифта Брайля становится «очень сложным, однако некоторым это удаётся». Однако Анн-Мари, обладающая удивительной целеустремленностью, научилась читать его одной рукой, в то время как самые быстрые читатели сканируют его обеими руками.

В человеческом организме могут возникать самые различные патологии, и, нередко, врачи могут ставить неверный диагноз. Возрастная макулярная дегенерация, пигментный ретинит… «Существует огромное множество типов нарушения зрения», — резюмирует Оливье Риззо. У некоторых людей сохраняется периферическое зрение, но теряется центральное. Они видят цвета и формы, но не видят детали. У других, наоборот, сохраняется центральное зрение, но только в двух измерениях, без глубины резкости изображения. Большинство этих заболеваний являются дегенеративными. «Мы можем замедлить их развитие, но пока не знаем, как их вылечить», — признаёт он.

Вертикальные белые полосы на дороге заметны на фоне тёмной трости. © DR

Как ни парадоксально, но, благодаря дородовым обследованиям и французскому законодательству о медицинском прерывании беременности, сокращается численность детей, рождающихся со слепотой. «Новые случаи подобных нарушений всё чаще связаны со старением и несчастными случаями», — отмечает Оливье Риззо (Olivier Rizzo). С другой стороны, патологии зачастую передаются генетически. В случае Анн-Мари, две из трёх её дочерей страдают тем же заболеванием, что и она сама.

Обнадёживающие технологии

В настоящее время разработки имплантатов сетчатки глаза и другие технологические инновации всё ещё находятся на экспериментальной стадии, и доступны лишь незначительному числу нуждающихся. Однако, хотя прогресс в медицине движется медленно, цифровая революция преобразила повседневную жизнь людей с нарушениями зрения. «Любой, кто жил во времена до и после появления Интернета, скажет, что Интернет открыл ему глаза на мир», — говорит Оливье Риззо, отмечая повышение доступности информации благодаря аудиозаписям.

В городской среде также заметен значительный прогресс в поощрении мобильности и инклюзивности. Общественный транспорт теперь оборудован пандусами и звуковыми устройствами, объявляющими остановки, светофоры можно включать дистанционно с помощью пульта управления, а на тротуарах становится всё больше тактильных полос. В конце октября 2025 года в Монако было запущено приложение Street Nav. Оно было разработано для того, чтобы помочь людям с ограниченной мобильностью и нарушениями зрения ориентироваться на улицах княжества. Среди функций приложения имеются аудиогид, компас, а также маршруты, адаптированные к визуальным потребностям пользователей. В соответствии с европейскими нормами, в общественных местах, лифтах и ​​аптеках теперь имеется маркировка шрифтом Брайля. Однако эти меры теряют свою полезность ввиду сокращения числа пользователей шрифта Брайля.

Передвижная выставка «Tactile Tour» («Тактильный тур») во Франции предлагает посетителям возможность испытать ощущения слепоты, открыв для себя произведения искусства, напечатанные с помощью технологии 3D-печати. © Бенжамен Годар (Benjamin Godart) — Monaco Tribune

Ассоциация Valentin Haüy (Валентен Айю), основанная в 1891 году, является одной из старейших во Франции, и занимается повышением осведомлённости молодёжи об этих проблемах. Успех выставки «Tactile Tour» («Тактильный тур»), которую за две недели посетило более 400 человек, свидетельствует о реальном интересе общественности к данному вопросу. «Дети особенно восприимчивы к таким вещам. Важно, чтобы они понимали разницу и важность инклюзивности», — говорит Оливье Риззо. Мари-Кристин (Marie-Christine), волонтёр ассоциации, с энтузиазмом рассказывает о своём опыте: «В нашей ассоциации практикуется 39 различных видов деятельности: от пеших прогулок до стрельбы из лука». Меня всегда поражает, насколько морально сильны люди с нарушениями зрения, и как много радости жизни они излучают.

Помимо специфики пользования различными устройствами, нарушения зрения также поднимают антропологический вопрос. Как может видеть сны человек, родившийся со слепотой, не имея в уме набора визуальных образов об окружающей реальности? «Ему снятся только ощущения, звуки и запахи», — отвечает Оливье Риззо. А как быть тем, кто потерял зрение? «Они больше не могут представить себе определённые цвета». Поскольку зрение предоставляет нашему мозгу 80% от всего объёма получаемой нами сенсорной информации, утрата этой способности полностью меняет восприятие окружающего мира. Даже обоняние, предположительно являющееся компенсаторным органом чувств, остаётся тесно связанным со зрением. Например, у человека с такими проблемами визуальный образ ананаса ассоциируется с его запахом, в то время как обратная связь воспринимается его мозгом менее очевидно.