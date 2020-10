À deux jours de la rencontre entre l’AS Monaco et le Montpellier HSC, qui se tiendra ce dimanche (15h) au Louis II, Florentino Luis a officiellement été présenté à la presse. Entré en jeu face à Brest il y a quinze jours, le milieu de terrain portugais devrait à nouveau avoir du temps de jeu face à Montpellier. Zoom sur ce grand espoir du football portugais, qui pourrait marcher dans les traces de ses illustres prédécesseurs sur le Rocher.

21 ans, mais déjà un vécu européen

Formé au Benfica, club historique du championnat portugais et champion en 2019, Florentino Luis a fait toutes ses gammes dans le club lisboète. Lancé tôt en équipe première, l’élégant milieu de terrain a déjà gouté à la Ligue des champions et à la Ligue Europa. Une expérience non négligeable pour un joueur qui vient de fêter ses 21 ans. « Il vient de Benfica, avec qui il a connu le haut niveau avec la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Il est également international portugais U21, après avoir été appelé dans toutes les catégories de jeunes dans son pays, confiait Paul Mitchell en conférence de presse. Il va donc amener une concurrence supplémentaire au milieu de terrain. »

Dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, l’international portugais U21 a finalement pris la direction de l’AS Monaco. Une bonne pioche pour le club du Rocher. « Florentino correspond en tous points au profil de joueur que nous recherchions afin d’apporter une concurrence encore plus forte au milieu de terrain, expliquait le directeur sportif de l’ASM lors de l’arrivée du jeune homme il y a quelques semaines. Ses qualités athlétiques et son agressivité dans les duels constitueront autant d’atouts supplémentaires que nous sommes heureux de mettre à la disposition du groupe de Niko Kovac. » International portugais dans les toutes les catégories de jeunes, champion d’Europe en 2016 avec les moins de 17 ans et à nouveau sacré champion d’Europe en 2018, avec les moins de 19 ans cette fois, Florentino Luis ne cesse de gravir les marches avec le Portugal. Au point d’être bientôt appelé chez les A ?

Sergio Busquets, Paul Pogba et Thierry Henry comme idoles

« Mon idole, le joueur qui m’a toujours inspiré, c’est Sergio Busquets, confiait Florentino Luis, émerveillé par par le jeu de l’Espagnol, véritable pierre angulaire du FC Barcelone depuis plus d’une décennie. J’aime beaucoup Paul Pogba aussi. Plus jeune, c’était Thierry Henry, même s’il ne jouait pas au même poste. J’ai également suivi de près les exploits de João Moutinho sous le maillot de l’AS Monaco. Beaucoup de très bon joueurs portugais ont déjà joué ici. »

Un milieu de terrain polyvalent

« Je suis plus à l’aise au poste de numéro 6, de sentinelle devant la défense. Mais je dois dire que si le coach veut faire appel à moi à un autre poste, je serai très heureux de répondre présent. » Capable d’évoluer en sentinelle, Florentino Luis peut également évoluer en relayeur. De quoi se faire une place en pointe basse ou en pointe haute dans le 4-3-3 mis en place par Niko Kovac depuis le début de la saison. Mais au poste de numéro 6, juste devant la défense, un certain Cesc Fabregas a pris racine avec brio depuis le début de la saison. « Florentino est ici depuis quelques semaines seulement, en ayant passé 10 jours au Portugal avec sa sélection. Il a encore besoin d’un peu de temps pour s’acclimater, reconnaît l’entraîneur de l’ASM. Le poste qui lui convient le mieux est celui de sentinelle devant la défense, car il a une très bonne lecture du jeu mais également la capacité de changer le jeu et de l’orienter à sa guise. »

Un avenir encore flou

Prêté à l’AS Monaco sans option d’achat, l’avenir de Florentino Luis à l’AS Monaco est loin d’être assuré. À la question de savoir s’il était difficile pour lui de se projeter à long terme sur le Rocher, le joueur a simplement répondu qu’il était « très heureux d’être là » et qu’il voulait « grandir et profiter de chaque instant » à Monaco. « Je suis là pour développer mon football. » Et en cas de belle saison avec l’AS Monaco, Florentino Luis pourrait bien prolonger son séjour en Principauté au-delà de cette saison.

Florentino Luis sous le maillot de l’AS Monaco lors de sa première apparition face à Brest.