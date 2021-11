Comme chaque année, l’Organisation internationale organise ses Peace and Sport Awards. Et cette année, trois initiatives seront notamment récompensées : « Initiative APRIL6 de l’année », « ONG de l’année » et « Institution de l’année ». Tous les lauréats des Peace and Sport Awards 2021 et le prochain Champion de la Paix de l’année seront dévoilés sur les réseaux sociaux de Peace and Sport, du 7 au 11 décembre.

Devant un jury composé de nombreux Champions de la Paix, comme le médaillé d’or et médaillé d’argent d’athlétisme Mutaz Barshim, la première capitaine de l’équipe nationale féminine de football palestinienne, Honey Thaljieh, le champion d’Europe de gymnastique Samir Aït Said, la médaillée d’argent olympique en athlétisme Charmaine Crooks, la médaillée de bronze olympique en athlétisme Muriel Hurtis ou la championne du monde de karaté Laurence Fischer, les Peace and Sport Awards 2021 promettent une nouvelle fois d’être riche en émotions.

Le prix « Initiative APRIL6 de l’année » récompense les individus et les organisations qui ont contribué à la célébration du 6 avril, la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, à travers une initiative #WhiteCard ou un événement de sensibilisation à l’utilisation du sport comme outil de développement et de paix. Les nominés 2021 sont :

1. Comité olympique cap verdien – « Le sport pour le développement et les célébrations de la paix »

2. Ministère des Affaires étrangères du Mexique – « April6 Virtual Race – Forum : Diplomatie et coopération sportive dans un monde en ébullition »

3. Campagne de sensibilisation numérique de la Fédération mondiale de rafting – « Soyez en eau vive »

Le Prix « Institution de l’année » récompense une entité publique, une institution sportive ou une entreprise animant et/ou soutenant un programme durable qui contribue au développement de la paix par le sport. Les trois nominés dans cette catégorie sont :

1. Gouvernement du Portugal – Secrétaire d’État aux Sports et à la Jeunesse – « Le Plan national pour l’éthique dans le sport (NPES) »

2. Campagne mondiale de sensibilisation au numérique du Comité international paralympique – « #Wethe15 »

3. Union cycliste internationale – « Procédure d’évacuation des réfugiés afghans »

Le prix « ONG de l’année » récompense une ONG qui investit dans le sport comme outil éducatif et social pour une paix durable et qui a démontré sa capacité à impliquer les acteurs locaux. Pour cette édition 2021, les nominés sont :

1. Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge – « S’unir grâce au pouvoir du football »

2. Malaika – « Centre communautaire de Malaika »

3. Dunk Grassroots – « Le sport inclusif unit »

« Au cours de l’année écoulée, dans un contexte à nouveau marqué par la crise sanitaire mondiale, les acteurs du sport pour la paix ont continué à utiliser le sport pour le bien de la société et ils ont énormément contribué au mouvement de la paix par le sport. Les nominés de cette édition 2021 ont mené des projets inspirants et emblématiques de la capacité du sport à créer du dialoguer au sein et entre les communautés. Grâce aux Awards, nous nous réunirons pour célébrer le pouvoir unique du sport ; nous soulignerons et récompenserons avec cinq prix l’incroyable vitalité et l’inventivité des initiatives du sport pour la paix. Ces Prix mettent en avant les bonnes pratiques, ils peuvent donc être dupliqués pour amplifier notre impact. »

