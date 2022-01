L’AS Monaco s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de France en venant à bout ce dimanche soir du RC Lens (2-3).

Le match : 2-3

Au terme d’une rencontre spectaculaire et riche en buts, les hommes de Philippe Clement ont réussi à venir à bout du RC Lens pour valider leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France.

Après une entame de match parfaite, avec trois buts marqués en seulement onze minutes, les Monégasques se sont fait peur. La faute au but de l’espoir inscrit par Wesley Saïd juste avant la pause (45′).

Alors que Wissam Ben Yedder (18′), Jean Lucas (26′) et Sofiane Diop (29′) avaient donné un large avantage aux Monégasques, les Lensois se sont relancés au retour des vestiaires grâce à Arnaud Kalimuendo (53′).

Dominateurs, les Nordistes ont poussé pour égaliser, mais les coéquipiers d’Aurélien Tchouaméni n’ont rien lâché et ont fini par inscrire un quatrième but par l’intermédiaire de Ben Yedder (88′). De quoi valider leur billet pour le prochain tour. Après une finale l’année dernière, l’AS Monaco semble bien partie pour s’offrir un nouveau périple en Coupe de France cette année.

Le joueur : Wissam Ben Yedder, encore lui

On ne l’arrête plus. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 13 réalisations, le capitaine de l’AS Monaco a inscrit ses 4e et 5e buts en Coupe de France. Auteur de l’ouverture du score de la tête sur un centre parfait de Caio Henrique, l’international français s’est offert un doublé en inscrivant le but du break en fin de rencontre sur une frappe croisée parfaitement exécutée. C’est également lui qui est à l’origine du but de Sofiane Diop après un une-deux avec Jean Lucas. Un match plein, une nouvelle fois, pour l’incontournable buteur monégasque.

La perf’ : Jean Lucas décisif

Le milieu de terrain brésilien, aligné au coup d’envoi aux côtés d’Aurélien Tchouaméni, s’est montré décisif face au RC Lens. Buteur d’une frappe du droit sur un service de Gelson Martins (26′), Jean Lucas a ensuite servi Sofiane Diop sur un plateau après un une-deux magnifique avec Wissam Ben Yedder (29′). Arrivé cet été sur le Rocher, le Brésilien est en train de s’imposer dans l’esprit de Philippe Clement.

La stat’ : 19

Comme le nombre de buts de Wissam Ben Yedder cette saison toutes compétitions confondues.

La phrase : « Pourquoi pas aller en finale comme l’année dernière ? »

Wissam Ben Yedder : « On est très content après cette qualification. Un huitième de finale de Coupe de France n’est jamais facile. On a pu le remarquer. On a mené de trois buts, mais le but encaissé avant la mi-temps nous a fait mal. On savait qu’ils allaient revenir en poussant et en cherchant à marquer le plus rapidement possible, ce qu’ils ont réussi à faire. La qualification s’est jouée sur des petits détails. C’est une bonne chose de poursuivre l’aventure. Et pourquoi pas aller en finale comme l’année dernière ? »