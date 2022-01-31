В воскресенье вечером ФК «Монако» вышел в четвертьфинал Кубка Франции, обыграв «Ланс» (RC Lens) со счетом 2-4.

Счет 2-4 в пользу «Монако»

Подопечные Филиппа Клемана (Philippe Clement) обыграли «Ланс» в зрелищном и богатом на голы матче, заполучив путевку в четвертьфинал Кубка Франции.

Уже в самом начале матча монегаски забили три гола подряд за всего лишь 11 минут (с 18-й по 29-ю минуту). Однако они напряглись, когда Уэсли Саид (Wesley Saïd) сократил отставание своей команды до двух мячей в самом конце первого тайма, на 45-й минуте.

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Несмотря на то, что Виссам Бен Йеддер (Wissam Ben Yedder), Жан Лукас (Jean Lucas) и Софиан Диоп (Sofiane Diop) обеспечили хорошее преимущество своей команде в начале игры, игроки «Ланса» сумели отыграться после перерыва благодаря голу Арно Калимуэндо (Arnaud Kalimuendo).

Хотя противники и пытались сравнять счет, напарники Орельена Тчуамени (Aurélien Tchouamén) не сдавались и в конечном итоге вышли победителями благодаря решающему голу Бен Йеддера на 88-й минуте. Этого было достаточно, чтобы обеспечить им путевку в четвертьфинал. После выхода в финал в прошлом году, «Монако», похоже, не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает свои приключения в Кубке Франции в этом сезоне.

Виссам Бен Йеддер — лучший игрок матча

Его не остановить! Забив 13 голов в чемпионате, лучший бомбардир Лиги 1, а также капитан команды «Монако» забил свой четвертый и пятый голы в Кубке Франции. Француз открыл счет ударом головой, замкнув фланговую передачу Кайо Энрике (Caio Henrique), а затем закрепил результат, пробив из штрафной точно в дальний угол ворот с левой ноги. Сыграв в стенку с Жаном Луксом, он также отправил мяч Софиану Диопу, который забил третий гол. И снова монегасский нападающий показал отличную игру.

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Блестящее исполнение Жана Лукаса

Бразильский полузащитник, вышедший в стартовом составе вместе с Орельеном Тчуамени, сыграл решающую роль в матче против «Ланса». С блестящей передачи Желсона Мартинша (Gelson Martins) бразильский полузащитник забил с правой ноги на 26-й минуте, а затем, после великолепной игры в стенку с Виссамом Бен Йеддером, подал мяч, как на блюдечке, Софиану Диопу, забившему третий гол на 29-й минуте. Прибывший в стан Княжеского клуба этим летом, бразилец уже успел завоевать расположение Филиппа Клемана.

20 голов Виссама Бен-Йеддера

Виссам Бен-Йеддер стал первым игроком в Лиге 1, которому удалось преодолеть отметку в 20 голов в текущем сезоне, если брать в расчет все турниры.

«Почему бы не выйти в финал, как в прошлом году? “

Виссам Бен Йеддер: «Мы очень рады выходу в четвертьфинал. Выиграть 1/8 финала в Кубке Франции непросто. Мы это почувствовали. Мы лидировали с преимуществом в три мяча, но пропущенный перед перерывом гол подкосил нас. Мы знали, что они будут отыгрываться и попытаются забить как можно быстрее, что им и удалось. Но, благодаря нескольким незначительным факторам, мы все же смогли выйти в четвертьфинал. Приятно осознавать, что наши приключения в Кубке Франции продолжаются. И почему бы не выйти в финал, как в прошлом году?»