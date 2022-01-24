ФК «Монако» проиграл «Монпелье» (3:2) в воскресенье днем в гостевом матче 22-го тура Лиги 1.

Результат: 3-2

Проиграв «Монпелье» монегаски потеряли позиции в турнирной таблице чемпионата Франции, пропустив своего обидчика вперед. Подопечные Филиппа Клемана пропустила два гола в первом тайме, сначала от Элье Ваи (1-0, 13′), а затем от Стефи Мавидиди (2-0, 32′).

Виссам Бен-Йеддер (см. ниже) позволил монегаскам вернуться в игру через несколько минут (2:1, 34′). Бразилец Вандерсон, новичок «красно-белых», сравнял счет на 81-й минуте, забив свой первый гол за «Монако». Однако, «Монпелье» в добавленное время вырвал победу, благодаря мощному удару Мавидиди (3:2, 90+1′).

Это поражение отбросило «Монако» на седьмое место в турнирной таблице (33 очка). Следующая игра монегасков состоится в ближайшее воскресенье (21:00). «Красно-белые» сразятся с «Лансом» в рамках 1/8 финала Кубка Франции.

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Игрок матча: Бен-Йеддер (снова)

Футболист сборной Франции был единственным нападающим в отсутствие Кевина Фоланда, и он снова нашел сетку ворот соперника, забив свой 13-й гол в сезоне Лиги 1.

Виссам Бен-Йеддер забил мяч с передачи Орельена Тчуамени и вернул «Монако» в игру (34′, 2-1). Во втором тайме капитан монегасков почти не коснулся из-за плотной опеки центральным защитником «Монпелье».

Вандерсон забивает свой первый гол за «Монако»

Вандерсон, вышедший на замену вместо Жана Лукаса в начале второго тайма (56 минута), забил гол, в самой концовке матча, точным ударом левой (2:2, 81′). Вандерсон мог стать спасителем матча, но Стефи Мавидиди разрушил надежды «Монако» в этом матче…

Статистика: 32

Количество ударов в этом матче. 17 у «Монако» (7 в створ), 15 у «Монпелье» (7 в створ).

Цитата дня: «Мы разочарованы результатом»

Аксель Дисаси: «Это была довольно открытая игра. К сожалению, мы пропустили два гола в первом тайме. Мы смогли отыграться во втором тайме, но нам не хватило немного спортивной агрессии в конце матча. Мы разочарованы результатом, потому что нашей целью было взять три очка».