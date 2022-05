Voici quelques sélections pour vous occuper ce week-end et la semaine prochaine.

Commençons par le programme de ce week-end :

Demain aura lieu le dernier match de la saison de l’AS Monaco. L’équipe jouera contre Lens et le résultat sera décisif pour une place, ou non en Ligue des Champions. Le match sera diffusé sur écran géant au stade Louis-II, à partir de 20h.

Plus d’infos : AS Monaco : mobilisation maximale à l’approche du dernier match de la saison

Le Mare Nostrum Swim Tour passera par Monaco, ce samedi et dimanche. Les curieux pourront venir regarder l’évènement au Stade Louis II ou sur internet.

Le Marché de Monte-Carlo accueillera des produits corses (Figatelli, saucissons de sanglier, brocciu, cabrettu, boissons ou autres spécialités corses), ce samedi matin entre 8h et 14h.

Aussi samedi, retrouvez une éco-rando de 9h30 à 11h30 sur le sentier du littoral de Cap d’Ail. Dimanche, la Crois-Rouge de Monaco organise un cleaning day de 10h à 12h, sur le Port Hercule.

Dimanche, venez assister à un concert symphonique à l’auditorium Rainier III. David Fray et Emmanuel Christien présenteront ce concert, qui commencera à 18h.

Qu’en est-il du reste de la semaine ?

Du lundi 23 au mercredi 25, la Mairie de Monaco organise une collecte vestimentaire (chemise en côton, vêtements en jean, en soie ou en cachemire).

Mardi aura lieu la 29ème édition du World Stars Football Match. Cette année, Star Team for the children affrontera All Stars Formula 1 Drivers. Rendez-vous à 19h au Stade Louis II.

Jusqu’au 28 mai, l’exposition « L’Art de la Course » est présentée à l’Espace 22. De 9h à 18h, du lundi au vendredi, venez découvrir Souria Draws et Marco Collini, deux artistes qui allient talent et passion pour la course.

Et n’oubliez pas de réserver vos places pour le Monaco Streaming Film Festival !