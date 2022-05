Наша подборка знаковых событий этих выходных и следующей недели.

Программа на выходные

В субботу состоится последняя игра сезона для «Монако». Команда сыграет с «Лансом», и определит места в Лиге чемпионов. Матч будет показан на большом экране на стадионе «Луи II». Начало матча в 21:00.

Этап турнира по плаванию Mare Nostrum Swim Tour пройдет через Монако в эту субботу и воскресенье. Все желающие могут увидеть событие на стадионе «Луи II» или в сети Интернет.

На рынке Монте-Карло можно будет приобрести корсиканские продукты (фигателли, колбасы из кабана, брокколи, кабрету, напитки и другие корсиканские деликатесы) будут продаваться в эту субботу с 8:00 до 14:00.

Также в субботу с 9:30 до 11:30 состоится эко-поход по прибрежной тропе в Кап д’Ай. В воскресенье Красный Крест Монако организует субботник с 10 до 12:00 в порту Эркюль.

В воскресенье состоится симфонический концерт в Аудитории Ренье III. Дэвид Фрей и Эммануэль Кристиен представят этот концерт, который начнется в 18:00.

Какие мероприятия пройдут на следующей неделе?

С понедельника 23 мая по среду 25 мая, Мэрия Монако организует сбор одежды (хлопковые рубашки, джинсы, шелковая или кашемировая одежда).

Во вторник состоится 29-й матч всех звезд World Stars Football Match. В этом году звездная команда Star Team for the children встретится с пилотами Формулы-1 All Stars Formula 1 Drivers. Встреча состоится в 19:00 на стадионе «Луи II».

До 28 мая в Espace 22 будет представлена выставка «Искусство гонок». С 9 утра до 18:00, с понедельника по пятницу, приходите и откройте для себя Сурию Дроус (Souria Draws) и Марко Коллини (Marco Collini), двух художников, сочетающих талант и страсть к гонкам.

И не забудьте купить билеты на фестиваль потокового кино Monaco Streaming Film Festival!