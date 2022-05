Ecco una selezione di attività per passare il tempo questo week end e la prossima settimana.

Cominciamo con i programmi di questo week end:

Domani si giocherà l’ultima partita della stagione dell’AS Monaco. La squadra sfiderà il Lens e il risultato sarà decisivo per guadagnarsi un posto in Champions League. L’incontro sarà trasmesso su un maxischermo allo stadio Louis II, con ingresso è a partire dalle 20:00.

Maggiori informazioni: AS Monaco: massimo fermento per l’ultimo incontro della stagione

Sabato e domenica, il Mare Nostrum Swim Tour si fermerà a Monaco. I più curiosi potranno assistere all’evento allo stadio Louis II o su internet.

Maggiori informazioni qui

Sabato mattina, dalle 8:00 alle 14:00, al Mercato di Monte-Carlo troverete alcuni prodotti della Corsica, tra cui Figatelli, salsicce di cinghiale, brocciu, cabrettu, bevande e altre specialità del paese.

Sempre sabato, dalle 9:30 alle 11:30, partecipate a una passeggiata ecologica sul sentiero litoraneo di Cap d’Ail. Domenica, invece, la Croce Rossa monegasca organizza un cleaning day al Port Hercule dalle 10:00 alle 12:00.

Maggiori informazioni qui

Domenica, non perdetevi il concerto sinfonico all’auditorium Rainier III. David Fray e Emmanuel Christien presenteranno l’evento che inizierà alle 18:00.

Maggiori informazioni qui

Cosa fare il resto della settimana?

Da lunedì 23 a mercoledì 25, il Comune di Monaco organizza una raccolta di abbigliamento (camice in cotone, capi in denim, in seta o in cachemire).

Maggiori informazioni qui

Martedì si terrà la 29ª edizione del World Stars Football Match. Quest’anno, la Star Team for the children affronterà la All Stars Formula 1 Drivers. Appuntamento alle 19:00 allo stadio Louis II.

Maggiori informazioni qui

Fino al 28 maggio, all’Espace 22 trovate la mostra “L’Art de la Course”. Dalle 9:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì, venite a scoprire Souria Draws e Marco Collini, due artisti che uniscono il loro talento alla passione per la corsa.

Maggiori informazioni qui

E non dimenticate di prenotare i vostri posti per il Monaco Streaming Film Festival!