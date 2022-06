Le Gouvernement Princier et les représentants du secteur doivent étudier ensemble les différentes propositions concrètes pour renforcer l’attractivité du secteur.

C’est après une première grande réunion de concertation au Ministère d’Etat en date du 23 mai, que le Gouvernement Princier et les représentants du secteur de l’hôtellerie et de la restauration se sont à nouveau réunis le 31 mai dernier, à travers la mobilisation du Conseiller de Gouvernement – Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Christophe Robino, de ses équipes du Département des Affaires Sociales et de la Santé et de la Direction du Travail.

Etaient présents l’Association de l’Industrie Hôtelière Monégasque (AIHM), les représentants de la direction et du personnel de la Société des Bains de Mer (SBM), une délégation du Syndicat Cuisiniers Pâtissiers Tabliers bleus, du Syndicat Hôtels Cafés Restaurants et de l’Union des Syndicats de Monaco (USM). Objectif de cette rencontre : initier une réflexion qui vise à élaborer ensemble les grilles de salaires de ce secteur d’activité.

LIRE AUSSI : Rattrapage exceptionnel et projets ambitieux pour la SBM en 2022

Si des avancées ont déjà été constatées à l’initiative de certains employeurs, le Gouvernement Princier souhaite aller plus loin et renforcer l’attractivité du secteur pour les salariés. La question d’accès à la Principauté a notamment été évoquée comme piste de réflexion.

LIRE AUSSI : Renforcer l’attractivité de la Principauté : la nouvelle mission de Frédéric Genta

« A travers ce travail d’accompagnement et de médiation, le Gouvernement princier affiche sa volonté de donner toutes ses chances à la concertation et au dialogue social sur lesquels se fonde le modèle économique et social de la Principauté », précise le communiqué du Gouvernement.

Toutes les parties doivent se revoir le 17 juin prochain, au Ministère d’Etat, pour discuter ensemble des premières propositions concrètes qui seront présentées par les partenaires sociaux.