Les cavaliers et les chevaux viennent voler la vedette aux yachts du port Hercule.

Cadre idyllique pour admirer de magnifiques créatures. Le Jumping International de Monte-Carlo s’installe sur le port Hercule. Du 30 juin au 2 juillet, les meilleurs cavaliers et chevaux du classement mondial vont s’affronter pendant trois jours pour désigner les grands vainqueurs.

Troisième évènement sportif en Principauté, après le Grand-Prix et les Masters de Tennis, le Jumping International fait partie du circuit de compétition du Longines Global Champions Tour (LGCT). Particularité de la course, la piste est particulièrement étroite et courte en plus d’être jonchée d’obstacles.

Le jumping n’est pas la seule compétition pour cette étape. Une course contre le chronomètre est également prévue pour remporter le Grand Prix du Prince de Monaco et ainsi engranger des points dans le classement général du LGCT.

En parallèle, les spectateurs, les amateurs et les professionnels pourront se retrouver dans le Village des exposants et discuter de tout ce qui touche à l’univers équestre.

Des places restent disponibles pour accéder aux gradins, pour les réserver : +377 97 70 97 51