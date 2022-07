L’AS Monaco a officialisé l’arrivée en prêt du gardien de but français en provenance du Cercle Bruges. Radoslaw Majecki est quant à lui prêter dans le club satellite de l’ASM.

Après Takumi Minamino et Breel Embolo, Monaco tient sa troisième recrue de ce mercato estival. Annoncé depuis quelques jours, le prêt de Thomas Didillon en provenance du Cercle Bruges a été acté ce mercredi.

« Je suis fier de rejoindre l’AS Monaco, l’un des clubs les plus iconiques et performants en Ligue 1 et de retrouver le championnat de France, a-t-il déclaré à son arrivée. Tout est réuni ici pour progresser. Je dois être prêt à répondre présent quand le coach fera appel à moi.»

À 26 ans, l’athlétique gardien (1,93m) de 26 ans compte 232 matchs officiels toutes compétitions confondues chez les professionnels. Formé au FC Metz, le nouveau portier monégasque a réalisé deux saisons pleines en Lorraine (59 matchs de championnat entre 2014 et 2016) avant de rejoindre la Belgique. Passé par Anderlecht et le KRC Genk, Thomas Didillon a rejoint le Cercle Bruges en 2020, club avec lequel il a disputé 59 rencontres.

Radoslaw Majecki rejoint le Cercle Bruges/©AS Monaco

« C’est un gardien expérimenté, qui a joué dans les clubs belges les plus prestigieux et qui connaît la Coupe d’Europe, a décrit Paul Mitchell à son sujet. Sa maturité et son leadership naturel, que nous avons pu voir à l’œuvre depuis la reprise, font de lui un renfort précieux pour le développement de notre jeune groupe. Cette arrivée démontre également une nouvelle fois les bénéfices de la synergie que nous entretenons avec le Cercle. »

De son côté, Radoslaw Majecki fait le chemin inverse. Doublure d’Alexander Nübel la saison dernière, le portier polonais endossera le costume de titulaire au sein du club belge.

Sous le maillot monégasque, l’ancien gardien du Legia Varsovie a disputé onze matchs et a notamment pris part à la belle épopée en Coupe de France en 2021, avec une finale au Stade de France à la clé.