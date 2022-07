Le film s’intéressera à la fille de la Princesse Stéphanie et à la création de sa marque Alter.

C’est dans un article paru le 22 juin dernier que le magazine américain Variety a annoncé cette grande nouvelle : Pauline Ducruet va avoir droit à son propre documentaire, réalisé par la société Calabasas Films and Media. Un documentaire intitulé Forming, qui sera centré sur la vie de Pauline Ducruet, ainsi que sur sa marque de vêtements unisexes et éthiques, Alter. Le tournage a commencé en mai dernier, à Paris.

A découvrir également, des images exclusives du dressing de Grace Kelly, ainsi que les confidences de Pauline Ducruet sur sa relation avec sa mère, la Princesse Stéphanie.

Paul Beahan, l’un des producteurs du documentaire, a déclaré : « je suis la Famille Princière depuis mon enfance, dans les années 1980. Le mystère qui entoure la Princesse Stéphanie et le glamour incroyable de la Princesse Grace Kelly sont tatoués dans mon esprit créatif. Leur héritière, Pauline Ducruet de Monaco, est le parfait mélange des deux. Elle est authentique dans son processus créatif, en alliant sa marque de vêtements Alter à son engagement pour le développement durable. Mon équipe et moi-même avons commencé cette aventure début 2020 et nous avons finalement réussi à filmer Pauline pendant presque deux ans. Forming met en avant le rôle inestimable et la responsabilité d’une célèbre jeune femme qui s’engage pour défendre l’avenir de l’industrie de la mode. »

Pour l’instant, la date et la plateforme de diffusion n’ont pas été dévoilées. Il faudra donc patienter encore un peu avant d’en apprendre plus sur la nièce du Prince Albert II.