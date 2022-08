En Loire-Atlantique, au nord-ouest de la France, plusieurs partenaires ont proposé des activités pendant plusieurs semaines aux jeunes enfants et aux touristes.

Le Beach Tour est terminé. Fidèle à sa mission de prévention de la noyade et d’apprentissage des gestes de premiers secours, la Fondation Princesse Charlène a participé au Beach Tour 2022. Rendez-vous annuel organisé sur les plages de Loire-Atlantique depuis trois ans, cette année, la Fondation Princesse Charlène est venue prêter main-forte au projet afin d’y apporter toute son expertise.

Le Beach Tour consiste à sensibiliser aux risques de noyade pour les estivants qui ne sont pas toujours au fait des dangers de l’océan. Installé directement sur les plages, le village du Beach Tour navigue de plage en plage entre fin juillet et début août, lorsque le nombre de touristes est au plus haut niveau.

© Beach Tour

Le village propose de nombreuses activités et alerte sur l’importance de savoir nager et être à l’aise dans l’eau. Tous les partenaires du Beach Tour enseignent également quelques gestes de premier secours aux touristes de passage et informent sur la réglementation des activités nautiques et aquatiques de manière à les pratiquer sans danger.

En 2021, le Beach Tour avait été un vrai succès avec une moyenne de 200 visites par jour.