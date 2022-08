Une réception a eu lieu en son honneur et en celui du Prince Albert II au cœur de l’ambassade de Monaco aux Etats-Unis.

La Princesse Grace, emblématique de la Principauté, dispose d’une exposition qui lui est consacrée. En ce moment à Washington DC, le Hillwood Museum Estate and Gardens présente le style intemporel et l’élégance de la Princesse à travers ses robes et notamment celles créées par la maison Dior.

Pour l’occasion, l’ambassade de Monaco aux Etats-Unis a organisé une réception pour marquer le 40ème anniversaire de la disparition de la Princesse mais également célébrer l’anniversaire de l’avènement du Prince Albert II. De nombreux ambassadeurs, officiels du gouvernement américain et acteurs de la vie culturelle ont accepté l’invitation.

LIRE AUSSI : Une collection de bijoux en hommage à la Princesse Grace, présentée au Couple Princier

Monaco et les Etats-Unis, un partenariat culturel

Monaco expose en dehors de ses frontières. En plus de Princess in Dior, la Principauté présente actuellement une série de photographies en partenariat avec la Fondation Prince Albert II au Kennedy Center. D’autres photos sont exposées à l’Ambassade de France aux Etats-Unis. Cette dernière se concentre sur les Legends of Monaco.

Mais l’évènement le plus attendu de l’année est certainement la représentation des Ballets de Monte-Carlo en Amérique. Elle aura lieu en novembre, au Kennedy Center et les danseurs interpréteront le ballet Cendrillon.

Plus d’infos sur les événements monégasques aux Etats-Unis : MonacoEventUSA