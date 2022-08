Le Souverain et les Enfants ont posé aux côtés des personnages iconiques de la bande-dessinée.

Par Toutatis ! Voilà une visite que le célèbre Parc Astérix n’est pas près d’oublier ! La semaine dernière, le Prince Albert II et ses Enfants, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella, se sont rendus dans le parc à thème gaulois et ont fièrement pris la pose aux côtés d’Astérix, d’Obélix, du druide Panoramix, de la jolie Falbala, du chef du village Abraracourcix et de sa femme Bonemine, du barde Assurancetourix et d’un petit sanglier.

D’après Monaco-Matin, cette visite s’inscrivait dans un séjour de deux jours à Plailly, dans l’Oise. Le Souverain et les Jumeaux auraient séjourné dans l’hôtel « Les Quais de Lutèce ».

Ce n’est pas la première fois que le Prince Albert II partage un tel moment de complicité avec ses Enfants dans un parc d’attractions. En avril dernier, la Famille Princière s’était rendue à Disneyland Paris, après une première visite en 2019. Le Souverain avait également emmené les Jumeaux à Europa-Park en février.