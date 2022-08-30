Князь со своими детьми сфотографировался рядом с легендарными персонажами комикса.

Именем Таутатиса! Знаменитый Парк Астерикс запомнит этот визит! На прошлой неделе Князь Альбер II со своими детьми – наследным принцем Жаком и принцессой Габриэллой – побывали в галльском тематическом парке и с гордостью сфотографировались в компании с Астериксом, Обеликсом, друидом Панорамиксом, красавицей Фальбалой, вождем деревни Авторитариксом и его женой Витаминой, бардом Консерваториксом и маленьким кабанчиком.

По информации издания Monaco-Matin этот визит прошел в рамках двухдневного пребывания Князя в г. Плейи департамента Уаз. Князь с близнецами остановились в отеле «Les Quais de Lutèce».

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Князь Альбер II уже не в первый раз разделяет приключения со своими детьми в парке аттракционов. В апреле этого года Княжеская семья ездила в парк Диснейленд Париж, а до этого – в первый раз – в 2019 году.. В феврале Князь также возил своих близнецов в Европа-парк.