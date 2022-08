L’édition 2022 de la Palermo-Montecarlo s’élance ce vendredi midi depuis le golfe de Mondello. Trente-sept bateaux provenant de neuf pays sont au départ.

500 miles, c’est la distance qui sépare Palerme de Monaco. Avec un passage par le détroit de Bonifacio, les participants de l’édition 2022 de la Palermo-Montecarlo s’apprêtent à vivre une course intense.

La Palermo-Montecarlo est devenue une régate qui possède un fort attrait international Roberto Lagalla

Étape du Championnat Offhsore italien organisée par la Fédération Italienne de Voile, la Mediterranean Maxi Offshore Challenge de l’International Maxi Association et la Class40 Mediterranean Trophy, la Palermo-Montecarlo est réservée aux voiliers offshores possédant un certificat de classification ORC International ou IRC.

De grands noms sur la ligne de départ

Et parmi les principaux engagés, de nombreuses pointures sont cette année sur la ligne de départ. Les projecteurs seront évidemment braqués sur le Neo 570 Carbonita de Manolis Kondilis, le bateau de l’équipe locale du Circolo della Vela Sicilia avec à son bord un équipage aguerri comprenant notamment les co-skippers Edoardo Bonanno et Paolo Semeraro, aux côtés de Tommaso Chieffi, Alberto Bolzan et Gaetano Figlia di Granara.

Mais aussi sur le Swan 42 Spirit of Nerina Lauria skippé par Gabriele Bruni et naviguant pour le Circolo Canottieri Roggero di Lauria ou encore l’ICE 60 Before the Storm appartenant à Massimo Lentsch du Circolo Velico Sferracavallo.

LIRE AUSSI : Route du Rhum 2022 : Oren Nataf (Yacht Club Monaco) sera au départ

« Le nombre d’équipages et les noms connus des yachtsmen participants qui seront parmi les protagonistes de cette année prouvent que la Palermo-Montecarlo est devenue une régate qui possède un fort attrait international, a déclaré le maire de Palerme, Roberto Lagalla, lors de la conférence de presse.

Une compétition qui représente pour Palerme une vitrine importante non seulement aux yeux de ceux qui viennent concourir ici mais aussi pour le public étranger en général. C’est une grande tradition pour notre ville qui redémarre à toute vitesse après deux ans de pandémie.»