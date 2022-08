Elle a été développée pour minimiser son impact sur l’environnement et réduire sa consommation de carburant.

Victoire ! Les aéronautes de Monaco ont réussi à mettre au point leur montgolfière écologique. Grâce au soutien de la Principauté et du Groupe Marzocco, le ballon monégasque montre la volonté de Monaco à œuvrer en faveur de la planète.

Le président de l’association les aéronautes de Monaco, Alain Cruteanschii, s’exprimait, lundi soir, au micro de Monaco Info. Il a expliqué le principe de ce ballon nouvelle génération qu’il compare au double vitrage des maisons : « C’est une montgolfière avec double enveloppe. A l’intérieur du ballon, on conserve une température élevée et grâce à cette double enveloppe, il y a beaucoup moins de dissipation de chaleur. Cela nous permet d’économiser 50 à 70% d’énergie. »

Une consommation réduite pour une sécurité accrue

© Les Aéronautes de Monaco

L’avantage n’est pas seulement écologique. Grâce à l’économie de carburant produite par la double enveloppe, la sécurité des montgolfières est améliorée. Alain Cruteanschii explique que la plupart des accidents de montgolfières « arrivent parce que nous arrivons en short petrol », comprenez un manque de carburant. Avec la nouvelle technologie, bien plus économe, M. Cruteanschii précise qu’à l’atterrissage, « il reste encore 1h ou 2h de carburant à bord. » Largement de quoi rectifier le moindre problème qui pourrait survenir dans les airs.

Pour l’instant, le ballon n’est pas destiné à transporter des passagers. Cependant, le ballon devrait survoler Monaco et ses lieux les plus symboliques, dans les prochains mois, afin de présenter cette nouveauté aux Monégasques et au monde. Il fera, ensuite, le tour du monde pour mettre en valeur la Principauté.