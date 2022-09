Installé en Principauté en 2007, le club de Shorinji Kempo, art martial japonais de self-défense, retrouve pour la quinzième année consécutive le chemin des tatamis.

Fondé par Frank Baldet, l’européen le plus gradé de la discipline, à la demande directe de la Fédération Mondiale de Shorinji Kempo, le Monaco Shorinji Kempo dispense des cours de self-défense basés sur une riposte efficace, mais proportionnelle. Percussions, saisies, dégagements et projections sont au programme.

Des résultats probants

Des séances de méditation Zazen et de remise en forme proche du shiatsu sont également régulièrement organisées par le club. En plus de Frank Baldet (7e Dan), les entraînements sont dirigés par son élève et successeur : Anthony Pont (3e Dan).

LIRE AUSSI : Georges St-Pierre, légende du MMA et de l’UFC, Président du Jury de SPORTEL Awards

Dans leur sillage, le Monaco Shorinji Kempo a garni encore un peu plus son palmarès avec deux médailles d’argent et une médaille de bronze aux Championnats de France, une quatrième place aux Championnats d’Italie et une septième place lors des derniers Championnat du Monde.

Les entraînements et cours d’essai ont déjà repris à l’Espace Saint-Antoine, les lundi et mercredi de 20h à 21h30. Ils sont ouverts à tous, à partir de 16 ans.