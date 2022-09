L’AS Monaco s’est inclinée (0-1) face à Ferencvaros, ce jeudi soir au Louis II, pour le compte de la deuxième journée de Ligue Europa.

Le match : 0-1

Après une victoire inaugurale face à l’Étoile Rouge de Belgrade (0-1), l’AS Monaco n’a pas réussi à confirmer sur sa pelouse face au champion de Hongrie. En panne d’inspiration offensivement, les Monégasques ont fini par craquer au retour des vestiaires, après déjà plusieurs alertes en première mi-temps.

Alerté et auteur d’une belle parade devant Adama Traoré à la demi-heure de jeu (32′), Alexander Nübel a maintenu les siens à flot comme souvent cette saison. Une nouvelle fois décisif devant Aïssa Bilal Laïdouni (40′) le portier allemand a fini par craquer en seconde période sur une demi-volée de Bálint Vécsei qui a heurté le poteau avant de franchir la ligne (80′).

Peu avant cette ouverture du score, Ismail Jakobs avait eu l’occasion de marquer, mais sa frappe a été repoussée à bout portant par Denes Dibusz (74′). Si Maghnes Akliouche aurait pu également bénéficier d’un penalty pour un contact dans la surface de réparation (78′), l’arbitre de la rencontre a décidé après visionnage de la VAR de ne pas accorder penalty à l’ASM.

Malgré une deuxième mi-temps plus aboutie que la première, les hommes de Philippe Clement ont concédé leur première défaite dans la compétition. Prochain rendez-vous pour les Monégasques, ce dimanche (13h) face au Stade de Reims.

Le joueur : Golovin a tenté

Remuant, l’international russe a tenté par moment d’accélérer le jeu et s’est procuré les meilleures occasions. Proche d’ouvrir le score en première période, Aleksandr Golovin a vu sa frappe repoussée par Dibusz (34′).

Quelques minutes après le retour des vestiaires, une nouvelle tentative du milieu offensif monégasque a cette fois fui le cadre. Finalement remplacé par Ismael Jakobs (74′), Golovin a été le Monégasque le plus dangereux de cette rencontre.

Le chiffre : 82

C’est la minute à laquelle Myron Boadu a remplacé Malang Sarr. La première apparition de l’attaquant néerlandais cette saison, après presque deux mois d’absence pour une blessure au pied.

La phrase : « On a manqué de réalisme »

Philippe Clement : « Sans efficacité, tu ne peux pas marquer. Aujourd’hui, on a manqué de réalisme. En Coupe d’Europe, ça ne pardonne pas. Nos occasions doivent se transformer en but. On mérite au moins le match nul, mais à cause de ça, on n’a pas été en mesure de l’obtenir. Je l’avais dit à la lecture des équipes lors du tirage. Ce sont trois équipes équivalentes et le groupe est équilibré. Il reste quatre matchs pour rebondir. »