Stéphane Valeri succèdera à Jean-Luc Biamonti à partir du 3 avril 2023.

C’est via un communiqué de presse que le Conseil National a annoncé que son Président, Stéphane Valeri, quittera cette fonction à compter du 3 octobre prochain, après cinq ans de bons et loyaux services.

« En février 2018, les Monégasques m’ont fait confiance en me permettant d’accomplir un nouveau mandat de Président du Conseil National. Comme je l’avais indiqué, je me suis pleinement investi depuis maintenant près de 5 ans dans l’exercice de ces fonctions au service de mes compatriotes et de l’Etat », précise Stéphane Valeri.

Ce dernier a également ajouté avoir accepté de rejoindre le Conseil d’Administration de la la Société des Bains de Mer (SBM), dont il prendra la présidence à partir du 3 avril 2023, succédant ainsi à Jean-Luc Biamonti. « Je rejoins donc cette grande société à laquelle ma famille et moi-même sommes très attachés depuis plusieurs générations », ajoute-t-il.

« L’essentiel de nos engagements ont été tenus, notamment sur le logement des Monégasques, les questions de société, ou bien encore le positionnement de l’Assemblée vis à vis de l’Union Européenne. (…) C’est donc avec le sentiment du devoir accompli et la volonté de servir autrement les intérêts de la Principauté, que je cesserai mes fonctions de Président du Conseil National », achève Stéphane Valeri.