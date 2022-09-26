Стефан Валери сменит Жан-Люка Биамонти, начиная с 3 апреля 2023 года.

В своем сообщении для СМИ Национальный совет объявил, что его Председатель, Стефан Валери, после пяти лет верной и преданной службы оставит свою должность 3 октября.

«В феврале 2018 года монегаски оказали мне доверие, позволив продолжить мою работу Председателем Национального совета. Как я уже указывал, последние пять лет я полностью посвятил себя этой работе на благо моих соотечественников и государства», уточнил Стефан Валери.

Он также добавил, что дал согласие на работу в Совете директоров компании Société des Bains de Mer (SBM), которым он будет управлять с 3 апреля 2023, заменив Жан-Люка Биамонти. «Я буду работать в этой крупной компании, к которой моя семья и я сам очень привязаны уже несколько поколений», добавил он.

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«Мы выполнили наши основные обязательства, в частности, в области жилья для монегасков, в общественных вопросах, а также в плане позиций Ассамблеи относительно Евросоюза. (…) Таким образом, с чувством выполненного долга и с желанием и далее служить интересам Княжества я складываю полномочия Председателя Национального совета», заключил Стафан Валери.