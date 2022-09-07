В 2022 году война на Украине минимально влияла на счета за свет для резидентов и фирм, но на будущий год ситуация может ухудшиться.

В интервью Monaco Info директор электроэнергетической и газовой компании Монако SMEG Тома Батальоне (Thomas Battaglione) объяснил, что оживление экономики после пандемии Covid-19 влечет за собой и рост расхода энергии (электричества, газа, нефти и т.п.)

Одновременно с этим, перебои с поставками могут быть вызваны российско-украинским конфликтом, который влечет за собой сокращение или даже прекращения поставок российского газа на Запад, и постепенным закрытием атомных станций в Европе.

В результате снабжать Европу становится все сложнее. Риск нехватки энергии реален, и рост цен кажется неизбежным.

В этом году тарифы не менялись

Рост цен уже отмечен во Франции и других странах, например, в Германии, но в Монако он пока не ощутим. Княжество, действительно, пока избежало скачка цен благодаря тому, что, покупая газ на европейских рынках, SMEG позаботилась о поставках заблаговременно, еще до начала войны в Украине и пандемии.

Тарифы в 2022 году, таким образом, оставались примерно на уровне показателей прошлых лет.

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Повышение на 40% в 2023 году

«В 2023 году мы окажемся совершенно в такой же ситуации, что и все европейские страны», — предупреждает директор SMEG, которая теперь закупает электричество по гораздо более высоким ценам. Это значит, что, если условия покупки останутся неизменными, отпускные цены в следующем году вырастут на 40% для резидентов и компаний Монако.

Этот значительный скачок цен может сказаться на благосостоянии семей с наиболее скромным достатком и микропредприятий. Тем более, что инфляция также дает о себе знать. Продукты, жилье, топливо…. Скачок цен не щадит ни один сектор.

Чтобы счета не были такими обременительными, SMEG вместе с Правительством думает о введении механизма регулирования. Во Франции, например, исполнительные власти ввели «тарифный щит». Цель этой системы, устанавливающей потолок для растущих цен, — защита покупательной способности французов.