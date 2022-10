Le boxeur monégasque reste invaincu chez les professionnels après sa victoire vendredi soir au point face à l’Allemand Ilias Kallouch à Monza.

Et de quatre. Vendredi soir, le super-léger (24 ans) a remporté en Italie son quatrième combat d’affilée chez les professionnels.

Après l’Argentin Ezequiel Gregores, son compatriote Gonzalo Omar Manriquez et l’Italien Mauro Loli, le boxeur de Top Rank est venu à bout de l’Allemand Ilias Kallouch (21 ans, 8 victoires, désormais 2 défaites) en six rounds.

Encore en combat en 2022 ?

« Je me sens aussi bien qu’avant le combat, a-t-il déclaré pour Monaco Info. J’étais vraiment confiant et prêt pour décrocher cette victoire. On a préparé ce combat durement, avec beaucoup d’entraînement. J’ai réussi à mieux bouger que lui et à le neutraliser. L’équipe est très contente, je suis prêt pour un autre combat ! »

Si rien n’est encore sûr, le prochain combat du boxeur monégasque pourrait se tenir en décembre prochain, en Angleterre. Pour une cinquième victoire chez les professionnels ?