La Fondation Princesse Charlène de Monaco organisait ce jeudi au Méridien Beach Plaza une conférence thématique sur la pratique du sport et les commotions cérébrales.

Dédiée aux représentants d’entités sportives avec l’objectif de sensibiliser aux commotions cérébrales dans la pratique du sport et de discuter des dernières connaissances et technologies médicales dans ce domaine, la conférence a été menée par de nombreux experts du sujet, parmi les 50 représentants présents pour l’occasion.

Le professeur Pierre Fremont, spécialiste reconnu au Canada et dans le monde, a présenté l’étendue de son expérience du traitement des commotions dans le milieu du sport professionnel et amateur.

De nombreux experts du sujet présents

Il a également insisté sur la nécessité de la prévention et de la détection dans le cadre d’une activité sportive régulière chez les jeunes, surtout pour les sports de contact avec des forts risques de blessures parfois imperceptibles.

Le docteur Nicolas Capet, neurologue au Centre Hospitalier Princesse Grace dans le service d’explorations fonctionnelles neurophysiologiques a de son côté tenu à souligner que « les commotions cérébrales sont des événements fréquents dans la vie des sportifs exposés aux contacts, mais d’évolution rapidement favorable dans la grande majorité des cas si leur prise en charge est organisée.

La gestion optimale de ces traumatismes en apparence anodins repose sur une filière de soin pluridisciplinaire spécifique mais aussi sur l’information et la formation des éducateurs sportifs, des équipes pédagogiques scolaires et des parents dès la petite enfance. »

Les commotions cérébrales, un sujet cher à la Fondation

Également présents, les docteurs Yann-Erick Claessens, médecin et chef de service des urgences au Centre Hospitalier Princesse Grace et Renaud David, psychiatre au Centre Hospitalier Universitaire de Nice et expert auprès de la Fédération Française de Football, de la Ligue Nationale de Rugby et de la Fédération de Sports de Combat et Arts Martiaux, ont apporté leur expertise.

Pour rappel, depuis déjà plusieurs années, la Fondation soutient des initiatives liées aux commotions cérébrales, notamment avec l’association britannique Love of the Game qui finance la recherche et le développement de solutions pour aider à la prévention, au diagnostic et au traitement des commotions et des problèmes connexes.