Plusieurs stations-services de Monaco n’ont déjà plus (ou presque plus) de carburants.

Devant la station Esso qui côtoie le Stade Louis-II, une quinzaine de véhicules attendent patiemment leur tour. La rue est presque bloquée, policiers et pompistes font la circulation et organisent la file d’attente.

« On rationne le plein à hauteur de 25 euros par personne » explique le gérant de la station-service. Ici, il reste de tout mais en petite quantité. Et le réapprovisionnement ? « Esso nous ont indiqué une recharge du carburant d’ici mercredi » ajoute-il, en précisant « c’est presque certain à 90%« .

Un peu plus loin, pour la station service Charles III, le résultat est sans appel. Contactés par téléphone, la discussion est brève : « Il ne nous reste plus rien du tout« . Côté Place d’Armes, « Nous n’avons pas de problème de gazole et il nous reste un petit peu de E-10 » apprend-on en appelant la station.

Le rationnement semble donc inévitable en attendant un réapprovisionnement généralisé.